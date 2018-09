Wir nehmen also zur Kenntnis: Für den dringend notwendigen neuen Wiener Busbahnhof existiert laut einer Studie ein am besten geeigneter Standort. Der wird aber – verworfen. Weil der Bezirk es so will, zufällig Favoriten, zufällig eine SPÖ-Hochburg. Tja, für solche Entschlüsse braucht es schon eine rot-grüne Regierungsklausur im Wiener Rathaus.

Was Michael Ludwig (bei einem derartigen Treffen erstmals in der Rolle des Bürgermeisters) und Maria Vassilakou (wohl zum letzten Mal als grüne Vizebürgermeisterin) zustande gebracht haben, lässt wenig Begeisterung aufkommen. Überraschend ist es sowieso nicht. Außer ein paar netten Fotos und der inoffiziellen Bekundung eines Waffenstillstands zwischen der wieder einigermaßen zu sich gekommenen Wiener SPÖ und den in ihrer Sinnsuche irrlichternden Grünen war da wenig – zu wenig. Was ist nur aus dem Anfangsschwung geworden, Herr Bürgermeister?



("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.09.2018)