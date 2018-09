Intransparente Spesenritter

Müssen die EU-Abgeordneten offenlegen, welche Reisekosten, Aufenthaltskosten, Ausgabenpauschalen und Assistentenzulagen sie dem Steuerzahler in Rechnung stellen? Nein, befand das Gericht der EU in Luxemburg am Dienstag. Die Antragsteller, eine Gruppe investigativer Journalisten aus mehreren Ländern, hätten nämlich „nicht nachweisen können, inwiefern die Übermittlung der fraglichen personenbezogenen Daten notwendig ist, um eine ausreichende Kontrolle der von den Mitgliedern des Parlaments für die Ausübung ihres Mandats getätigten Ausgaben sicherzustellen“. Das mag juristisch korrekt sein (die Berufung vor dem Gerichtshof der EU wird es weisen). Politisch ist es naivst. Bekamen die Richter nicht mit, wie die Schummelei mit Zulagen für die Bezahlung von Assistenten drei Minister (und ehemalige EU-Mandatare) von Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, kurz nach Amtsantritt zum Rücktritt genötigt hatte? Oder dass der rechtspopulistische Front National aus selbigem Grund Hunderttausende Euro zurückzahlen muss? Die Weigerung des Parlaments, Transparenz in Spesenfragen herzustellen, ist acht Monate vor der Europa-Wahl besonders bestürzend. Einzelne Mandatare legen ihre Ausgaben freiwillig offen. Alle anderen können sich guten Willens nicht gegen den Vorwurf der Spesenritterei wehren.

E-Mails an: oliver.grimm@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2018)