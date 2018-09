Was bleibt von Matthias Strolz – außer Metaphern?

„Die Flügel heben“, „Pilot des eigenen Lebens bleiben“ – Matthias Strolz war ein Meister der politischen Poetik. Keiner sprach so bildhaft wie er, keiner schrammte so knapp am Esoterischen vorbei. Auch bei seiner letzten Rede im Nationalrat blieb er in dieser Tonart: „Nie ist die Liebe so groß wie im Abschied“, deklamierte Matthias Strolz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2018)