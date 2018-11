Sicher durch den Kaufrausch

Die Armada an Schokonikolos, die seit Wochen in allen Geschäften lauert, ignorieren wir längst routiniert. Doch am morgigen Montag schaltet der Handel im Versuch, uns Gesättigte zum Kaufrausch zu verführen, einen Gang höher. Die aus Amerika importierte Schnäppchenwoche von „Cyber Monday“ bis „Black Friday“ gilt auch hier als der neue Startschuss fürs Weihnachtsgeschäft.

Wie jedes Jahr wird der Ansturm groß sein. Schließlich wirkt allein das Wort „Rabatt“ im Hirn der Menschen wie eine Droge. Doch es ist Vorsicht geboten, für Kunden und Unternehmen: Denn die tollen Elektronik-Deals entpuppen sich oft als mäßig verbilligte, dafür gut abgestandene Lagerware. Dass die Rabattwoche auch für Verkäufer ein zweischneidiges Schwert ist, bekam im Vorjahr der Elektronikhändler Ceconomy (Media Markt, Saturn) zu spüren. Der Black Friday war zwar der umsatzstärkste Tag seiner Geschichte.

Danach aber kamen die Kunden bis zum 24. nicht wieder. In Summe lief das Weihnachtsgeschäft schlechter als im Jahr zuvor. Ein kleiner Vorteil bleibt für die Konsumenten: Wer diese Woche zuschlägt, hat womöglich seine Weihnachtseinkäufe erledigt.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.11.2018)