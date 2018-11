Hütteldorf, ein Krisenherd

Wer nach Worten suchen muss, um Rapids Talfahrt, Krise bzw. Selbstdemontage zu skizzieren, läuft längst Gefahr, keine Ausdrücke mehr dafür zu finden. Grün-Weiß ist einfach die Enttäuschung dieser Saison. Für den Wiener Fußball ist das eine Blamage: Zusammen haben Rapid (16) und Austria (21) weniger Punkte als Salzburg (41). Sogar WAC oder St. Pölten sind derzeit erfolgreicher.

Rapid droht nach dem 0:1-Flop gegen Lask, dem ersten Linzer Sieg im Westen Wiens seit 18 Jahren, das Meister-Play-off zu verpassen. Nur noch sieben Runden bleiben, um fünf Punkte aufzuholen. Wacker, Sturm und – für einen Wiener Klub entscheidend, das Derby – warten vor der Winterpause. Grün-Weiß oder Violett, wer landet also in der unteren Qualifikationsgruppe?

Didi Kühbauer hat, seinem innigsten Wunsch Folge leistend, den Krisenherd falsch eingeschätzt. In dieser Situation in Hütteldorf anzuheuern ist mutig, aber für Trainer zu riskant. Warnende Beispiele (Damir Canadi) gab es ja, nun muss er die kochende Suppe auslöffeln. Mit Spielern, die er nicht geholt hat. Mit Charakteren, die gruppieren, aber nicht zusammenspielen. Mit einem Sportdirektor, der so oft ratlos wirkt. Von den üblichen Verletzungsproblemen ganz zu schweigen.

Fünf Niederlagen, zwei Siege, zwei Remis – die ersten Pfiffe heulen auf. Kühbauer müsste jetzt schon ein Wunder gelingen, um Rapid noch in die Top sechs zu führen. Das scheint aussichtslos.

