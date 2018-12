Genießen Sie die Weißräume, meiden Sie die Sturzspalten

Hereinspaziert in Ihre Tageszeitung, liebe Leserinnen und Leser! Über die Weihnachtsfeiertage, in denen wir auf etwas Extrazeit und Zusatzmuße hoffen, wollen wir Sie zu einer Expedition in die Weißräume des Blattes einladen, hinab in die finstersten Seitenkeller und gleich wieder hinauf zu den allersteilsten Sturzspalten. Sie daran erinnern, dass Ihre Zeitung mehr ist als ein zweidimensionales Nachrichtenträgermedium, vielmehr ein interaktives, raschelndes, sinnliches Erlebniswunder aus Papier. Auf diese haptische Entdeckungsreise wollen wir Sie heute gern mitnehmen, diejenigen, die nicht rätseln, sondern wie gewohnt ihr Informations- und Lesebedürfnis mit Qualitätsjournalismus stillen wollen, können das freilich völlig ungestört tun.

Alle anderen laden wir ein, zuerst die Anleitung für unser „Presse“-Weihnachtsrätsel auf Seite 3 zu lesen und sich dann auf die Suche nach den acht goldenen Packerln zu machen, die ganz verschiedene, aber immer knifflige Aufgaben mit den unterschiedlichsten Rätseltypen enthalten. Der Weg zu den Codes für die Gesamtlösung wird kein leichter sein, aber hoffentlich immer ein unterhaltsamer, abwechslungsreicher und die Weihnachtsfeiertage bereichernder. Die Lösung finden Sie dann in Ihrer nächsten Samstags-„Presse“. Frohe Weihnachten! (fa)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)