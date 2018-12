Happy Fake News Year!

Uns vom Sprachbildhauerspielplatz „Pizzicato" fehlt ja ehrlich gesagt (wir maßen uns das jedenfalls nicht so an wie andere) eine Nostradamusgabe. Doch ahnen wir: Auch 2019 wird in der Welt gelogen, erfunden, verschwiegen, verzerrt, über- und untertrieben, beschönigt, heruntergespielt, unterdrückt, relativiert, vorsätzlich und fahrlässig falsch oder denkmöglichst negativ bis positiv interpretiert und durch die jeweilige ideologische Brille geschaut werden, dass sich die armen Fakten nur so biegen.

Als ob nicht schon genug Wahrheiten leicht entstellt als gefährlichste Unwahrheiten herumlaufen. Und halbe Wahrheiten als große Lügen.

Aber große Dichter wie Rabindranath Tagore (1861 - 1941) meinen ja, dass sich Wahrheit „in Tatsachen gekleidet eingeengt fühlt, im Gewand der Dichtung aber leicht und frei bewegt"; der Robert Menasse in Österreich wiederum findet, was kümmere ihn „das Wortwörtliche", wenn es „um den Sinn geht". Nun ja.

Also drücken wir Journalisten-Künstler-Chimären vom Pizzicato aus, dass auch in unserem speziellen Schreibweltraum die Schwerkraft des Faktischen oft eine geringere ist, ja sogar sein muss. Auch wir müssen Zitate, Dialoge, Begebenheiten erfinden – und „unser Ziel ist und bleibt die Überwindung der Resignation und Stagnation und die Organisation eines nach-humorlosen Mediums".

Wie gesagt, wir dürfen das. Der Rest des Blattes bitte nicht. (wg)

