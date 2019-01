Die Angst der Wiener vor einem neuen KH Nord

Derzeit läuft noch jener Untersuchungsausschuss, der das Fiasko beim Krankenhaus Nord untersucht. Die Zeugenaussagen zeichnen dabei ein verstörendes Bild von Misswirtschaft, Inkompetenz und (partei)politischen Interventionen. Für das aus dem Ruder gelaufene Milliardenprojekt werden die Wiener noch lange zahlen müssen. Offenbar ist es (nicht nur) in Wien unmöglich, dass die öffentliche Hand ein Großprojekt ohne Bauskandal umsetzt.

Die Scherben dieses Fiaskos sind nicht einmal beseitigt, wagt sich Wien bereits an das nächste Großprojekt: Bis 2024 soll in Neu Marx (Wien-Landstraße) eine gigantische Event-Halle für 20.000 Besucher entstehen – sie soll künftig zu den drei bedeutendsten Veranstaltungshallen Europas zählen. Nachdem die Stadthalle in die Jahre gekommen ist, ist dieses Projekt durchaus sinnvoll. Gleichzeitig haben die Wiener Angst vor einem zweiten Spital Nord.

Es gibt aber einen Hoffnungsschimmer. Angekündigt wurde, dass Wien (im Gegensatz zum KH Nord) nicht selbst baut, sondern ein Generalunternehmer. Dazu sollen Partner aus der Wirtschaft an Bord geholt werden. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass die Stadtregierung aus dem KH Nord-Fiasko gelernt hat. Immerhin.