Tu felix Arbeiterkammer

Besagte Arbeiterkammer sieht das Ganze jedenfalls als Angriff und behält sich rechtliche Schritte vor.

Lobend erwähnt werden muss an dieser Stelle aber das Faktum, dass die gesetzliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer selbst in Zeiten solch schmerzhafter Herausforderungen ihrer Linie treu bleibt. Heißt: serviceorientiert, komme, was wolle.

In einem TV-Interview wurde der Präsident der arg zerzausten Arbeiterkammer Salzburg also gefragt, wieso der „Angriff“ niemandem aufgefallen sei. Immerhin sei die Zahl der Anfragen im Online-Wählerverzeichnis von rund 500 auf über 450.000 geschnellt. Seine entwaffnende Antwort: „Es war Wochenende.“

Na bitte. Haben alle Hacker gut aufgepasst? Wenn sie jetzt – egal, wo – immer noch während der Bürozeiten aktiv werden, dann ist ihnen auch nicht mehr zu helfen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2019)