Es kann nur einen Pumuckl geben

Der Schreck war groß. Kommt jetzt ein neu gezeichneter Pumuckl, ohne Gustl Bayrhammer (1922–93) als Meister Eder und mit anderer Stimme als der von Hans Clarin (1929–2005)? Immerhin war die „Rückkehr“ des kleinen Kobolds mit der Krächzstimme angekündigt worden. Doch zurück ins Fernsehen kommt in Wahrheit nur das Original (das dank YouTube eigentlich nie weg war) in besserer Qualität. Ab März sind beim Streamingdienst Amazon Prime alle 52 Folgen der ersten zwei Staffeln aus dem Jahr 1982 abrufbar. Der Bayerische Rundfunk zeigt kurz darauf die weniger bekannte dritte Staffel von 1999 – und ab 2020 alle alten Staffeln digital restauriert und schärfer.

Gut so! Denn den Pumuckl gibt's nur einmal – frech und dickköpfig, laut und lustig, manchmal sehr gescheit und oft unglaublich lästig. Ein Original, so wie jedes kleine Kind eines ist. Unlängst hat irgendein kluger Mensch festgestellt, dass die Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckl eine Parabel auf das Leben mit Kleinkindern sind. Und plötzlich verstand man, warum sie seit bald vierzig Jahren so gut funktionieren – nämlich für Kinder und Erwachsene ebenso.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2019)