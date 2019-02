Das Ende des österreichischen Langlaufs

In der Villa Edeltraud zum See sind am Mittwoch schlagartig ein paar Zimmer frei geworden. Dort wurden die Polizeibeamten im Rahmen der Dopingrazzia unsanft vorstellig. Dass sie in diesen Apartments, nur eine Minute fußläufig vom ÖSV-Hotel entfernt, sogar einen Athleten mit der Nadel im Arm vorfanden, verlieh der „Operation Aderlass“ prompt eine passende Schlussnote.