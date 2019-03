Warum Türken die Zerschlagung der Medien egal ist

Sie wird oft gestellt und ist höchst berechtigt, wenn es um die politische Entwicklung der Türkei geht – die Frage nach dem Widerstand in der Bevölkerung gegen die systematische Aushöhlung der Medienlandschaft. Wie können die Menschen einfach nur zusehen, wenn eine für die Demokratie nicht ganz unwichtige Säule diskreditiert, filetiert und im Dunstkreis der Regierung verscherbelt wird? Die vergangene Woche bekanntgewordene Nichterteilung der Akkreditierung für zwei deutsche Journalisten, von denen einer – Thomas Seibert – auch für „Die Presse“ schreibt, und die das Land am Sonntag verlassen müssen, ist nur ein Nebenschauplatz der vor knapp einem Jahrzehnt begonnenen und seither bemerkenswert unverhohlen vollzogenen Zerschlagung von Presse, Rundfunk und TV in der Türkei.