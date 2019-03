Der Weltkulturerbe-Status der Wiener Innenstadt wäre somit dahin. Das Ergebnis wirft die Stadt aber ohnehin nur auf eine Grundsatzfrage zurück: Wien, was willst du? Also: Haben oder nicht haben? Soll ein einziger Turm die bauliche Schutzglocke, die der Unesco-Status über der Innenstadt bildet, zerstören oder nicht? Und hat auch jeder an das Marketing gedacht? Jeder Ort mit schönem Stadtkern und historischer Besonderheit versucht mittlerweile, den Weltkulturerbe-Status zu erreichen. Zuletzt Baden mit anderen Kurorten. Das französische Baguette möchte (immaterielles) Weltkulturerbe werden, die Nachtwächtergilde, die dann und wann durch Ottakring spaziert, übrigens auch. Wer es hat, lässt sich feiern: die Semmering-Bahn, der Neusiedler See. Warum will Wien etwas hergeben, worum andere rittern? Wien kann es sich wohl leisten, das aufzugeben, wofür andere kämpfen. win



("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.03.2019)