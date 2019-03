Janko wird dieStürmerkrise im ÖFB nicht lösen

Schon bei der ursprünglichen Stürmerauswahl von Franco Foda lastete die Hoffnungen auf Tore in der EM-Qualifikation gegen Polen und Israel auf Marko Arnautović. Die Ausfälle von Guido Burgstaller und Michael Gregoritsch (gemeinsam zwei Tore in 34 Länderspielen) verdeutlichen die Misere, denn wie im Herbst darf sich Routinier Marc Janko über eine Nachnominierung freuen. Dem Lugano-Legionär ist es hoch anzurechnen, dass er sich noch mit 35 Jahren in ÖFB-Dienste stellt, Lösung des Problems ist er aber keine – nicht langfristig und nicht einmal wirklich kurzfristig: In den letzten sechs Ligaspielen war Janko nur Zuschauer, hält insgesamt erst bei einem Tor im Cup.

Ob sich bekannte Qualitäten aus vergangenen Tagen für potenzielle Kurzeinsätze als Brecher qualifizieren? Diese Rolle könnte von anderen erfüllt und stattdessen die ÖFB-Akklimatisierung von Zukunftsoptionen forciert werden. Sie sind zugegebenermaßen in U21 wie in heimischer Meisterschaft überschaubar, dennoch wäre es das richtige Zeichen.

Der beste Bundesliga-Torschütze, Salzburgs Munas Dabbur, spielt allerdings bekanntlich bei Gegner Israel. Auch Polen hat kein Stürmerproblem: Robert Lewandowski bringt es auf mehr Tore im Nationaltrikot (55) als das gesamte ÖFB-Team ohne Notnagel Janko (51). Bleibt also nur zu hoffen, dass Arnautović seine seit Anfang Jänner währende Tor-Flaute beendet.

senta.wintner@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.03.2019)