Eigenwerte dürfen auch heute noch entartet sein

„Das Wort Rasse sollte man nicht meiden, weil es NS-Deutsch ist, sondern weil es Quatsch ist“, schreibt Matthias Heine in seinem Buch „Verbrannte Wörter“. Tatsächlich ist die Rasse in der Biologie ein ziemlich unscharfer Begriff; das strenge Urteil, dass das Wort Quatsch sei, muss man halt all den Hunde-, Katzen- und Rinderzüchtern einmal beibringen . . . Seltsam mutet aber Heines Urteilsbegründung an: „Zwar wird ,race‘ in den USA sogar von Schwarzen gebraucht“, schreibt er: „Es gibt aber bei Menschen keine Spezies wie bei Tieren und Pflanzen.“



Wie bitte? Spezies ist der lateinische Ausdruck für den – durchaus sinnvollen – biologischen Begriff der Art. Alle heute lebenden Menschen gehören zu einer Art, nämlich Homo sapiens; ob der Neandertaler zur selben Spezies zu zählen ist, eine Subspezies (Homo sapiens neanderthalensis) oder eine eigene Art (Homo neanderthalensis) bildete, ist bis heute umstritten. Aber dass man bei Menschen nicht von Spezies sprechen solle – oder es gar keine solche gebe –, scheint doch übertrieben.



Von der Art abgeleitet sind die Entartung und das zugehörige Adjektiv und Verb. Dieses sei „heute so eindeutig mit dem NS-Sprachgebrauch verbunden, dass es nicht mehr zu retten ist“, schreibt Heine. Es sei „eines der am stärksten tabuisierten Wörter“. Tatsächlich: Wenn jemand heute von „entarteter Kunst“ spräche oder Menschen unterstellte, dass sie entartet seien, würde er sich damit außerhalb des akzeptablen Diskurses stellen.



Aber ist das Wort wirklich komplett verbrannt bzw. aus allen Bereichen verbannt?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)