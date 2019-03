EU-Kommission als Retter in der Not?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die EU scheint im zähen Brexit-Ringen bis zur letzten Minute auf die Mitwirkung aus Großbritannien angewiesen und den Machtkämpfen im Unterhaus ausgesetzt. Aber könnte nicht das EU-Regelwerk dabei helfen, auch ohne britische Zustimmung eine Verlängerung der Austrittsperiode zu erreichen? Könnte Artikel 258 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ein Rettungsanker sein? Der Artikel behandelt Vertragsverletzungen und bringt die EU-Kommission ins Spiel.

Ist diese davon überzeugt, dass ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den EU-Verträgen verstößt, kann sie nach Aufforderungen des jeweiligen Staates zur Äußerung eine Stellungnahme abgeben und in weiterer Folge den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen. Nachdem sich diese Verfahren langwierig gestalten, könnte Großbritannien so einem langwierigen Prozess ausgesetzt werden, welcher den Austritt empfindlich verzögern und allen Beteiligten Zeit geben würde.

Es bedarf einiger Kreativität, im Austrittsverhalten des Vereinigten Königreichs eine Rechtsverletzung festzumachen. Schon eher könnte man in der Zustimmungsverweigerung einer lang verhandelten, fertigen Vereinbarung ein vertragswidriges Verhalten ausmachen. Doch Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union lässt keine Interpretation zu: Absatz 3 stellt klar, dass eine Verlängerung der Austrittsfrist ausschließlich einvernehmlich zwischen dem EU-Rat und dem jeweiligen Mitgliedstaat zu vereinbaren ist. Selbst vor dem Hintergrund unabsehbarer Folgen für die Union hat die EU demnach – Chaos hin oder her – ein austrittswilliges Mitglied spätestens nach Ablauf der Frist ziehen zu lassen. Bleibt nur die Frage, ob Artikel 50 mit heutigem Wissen noch so formuliert würde.

