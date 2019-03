Auf der Suche nach der gestohlenen Zeit

Eine Stunde kostbaren Schlafes gestohlen, einfach weg! Tagelang wird man sich wieder an den Terror der Sommerzeit gewöhnen müssen. Aber angeblich geschieht dieses Wunder ohnehin zum letzten Mal.

Ja, Wunder, denn wohin ist diese Stunde, die nicht geschlagen hat, verschwunden? Die Sommer- oder Normalzeit ähnelt dem Phänomen, das den Roman „In achtzig Tagen um die Welt“ antreibt: Wer bei solch einer Reise die Datumsgrenze überquert, verliert oder gewinnt schließlich 24 Stunden. Wo aber ist die Zeit geblieben? Lauern verlorene/gewonnene Jahre irgendwo relativ versteckt in einer vierten Dimension des krummen Universums? Albert Einstein soll angeblich gesagt haben, wenn man lang genug in den Weltraum blicke, sehe man am Ende den eigenen Hinterkopf.

So lang wollen Normalbürger, um eine dunkle Stunde betrogen, nicht warten. Praktisch fänden wir es aber, wenn so manche Tage klanglos einfach weg wären. Zum Beispiel hätte sich Russland etwas früher dazu entschließen können, den ungenauen julianischen Kalender aufzugeben. Papst Gregor XIII. befahl einst, dass auf den 4. 10. 1582 direkt der 15. 10. 1582 folgte. In Sowjetrussland wurde erst 1918 vom 31. 1. direkt auf den 14. 2. umgeschaltet. Man stelle sich vor, diese Orientierung am präziseren westlichen Kalender wäre 100Tage vorher erfolgt. Nicht zehn, sondern 13 Tage hätten die Welt gar nicht erst erschüttert. Oktoberrevolution abgesagt! Irgendwo in den Tiefen der Raumzeit-Umstellung verschwunden.

