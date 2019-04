Wo die Direktion der Staatsoper versagt hat

Staatsoperndirektor Dominique Meyer und Ballettschuldirektorin Simona Noja zeigten sich erschüttert, als sie vor laufenden Kameras eingestehen mussten: „Wir haben zu spät reagiert.“ Die Vorwürfe sind schwerwiegend: Demütigung, Drill, Gewalt, „Bodyshaming“ bis zur Magersucht, ein mutmaßlicher sexueller Übergriff. Wie war das an der Ballettschule möglich?

Wer klassisches Ballett studiert, lernt, seinen Körper aufs Äußerste zu strapazieren und auszubeuten. Wie im Leistungssport gilt: Ohne Drill und Lehrer, die einen an-, wenn nicht gar über die eigenen Grenzen treiben, geht das nicht. Und es herrscht eine strikte Hierarchie: Wer lernen will, gehorcht – und knickst. Eine Ballettschule, in der die Elite ausgebildet werden soll, ist also kein Biotop, in dem ein offenes Gespräch über Missstände leicht möglich wäre.

Meyer und Noja müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie nicht genau genug hingeschaut haben, was da mit ihren Schützlingen passiert. In diesem Punkt haben sie versagt. War es, weil die mittlerweile gekündigte Lehrerin viele gute Tänzer hervorbrachte? Die Vorfälle jedenfalls rufen einmal mehr in Erinnerung, dass sowohl körperliche als auch psychische Übergriffe auf Kinder und Jugendliche kein Kavaliersdelikt, sondern striktes Tabu sind. Hier sind alle Erwachsenen gefordert: Augen auf!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2019)