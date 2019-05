Rote Einzelfälle

Die Verstaatlichungsvorwürfe werden die SPÖ im EU-Wahlkampf begleiten. Vielleicht finden das manche Genossen eh nicht so schlimm. Schlimmer ist dann wohl die Zwickmühle, in die sich die SPÖ mit ihrem unklaren Umgang mit der FPÖ gebracht hat.

Pamela Rendi-Wagner erklärte nun sinngemäß in der „ZiB 2“: Wenn die ÖVP mit der FPÖ regiere, gehe das gar nicht. Wenn die SPÖ in den Ländern mit der FPÖ regiere, sei das weniger schlimm, da werde die FPÖ ja gezähmt. FPK statt PKK sozusagen. Deren Sympathisanten wiederum – auch das noch! – am 1. Mai der SPÖ mitmarschierten (was sie künftig nicht mehr dürfen, so Rendi-Wagner). Der Tag übrigens, an dem der rote Volkshilfe-Chef Minister „Oaschmenschen“ nannte.

Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr (schlimmer), kommt verlässlich die SPÖ Langenzersdorf daher: Diese attackierte in einem weiteren ihrer jenseitigen Postings nun die Chefredakteurin des „Kurier“. Thomas Drozda entschuldigte sich zwar rasch. Aber es wartet noch viel Arbeit auf ihn.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2019)