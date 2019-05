Der FPÖ-Maler und seine ekelhaften Facebook-Postings

Die FPÖ hat mit den Stimmen der ÖVP den deutschnationalen Maler Odin Wiesinger in den oberösterreichischen Landeskulturbeirat entsandt, wie am Montag bekannt wurde – und es gibt keinen Grund, sich darüber aufzuregen. Das Gesetz legt fest, dass die Parteien entsprechend dem letzten Wahlergebnis insgesamt gut ein Drittel der Mitglieder entsenden – neun von 25. Der Rest wird von Institutionen vorgeschlagen oder bewirbt sich selbst. Drei Mitglieder stehen der FPÖ zu. Sie erhielt bei den Wahlen 2015 in Oberösterreich 30,36 Prozent – das hat gewisse naturgesetzliche Wirkungen.

