Der Jubel nervt

Freundlich bleiben gegenüber Journalisten. Das ist doch schon etwas! Aber Interviews soll es, wenn überhaupt, nur in enger Abstimmung mit dem Presseteam der Bundeskanzlerin geben. Diese Weisung hat die neue Regierungschefin, Brigitte Bierlein, ihren Ministern erteilt. Persönliche Kontakte zu Medienvertretern sollen vermieden werden, heißt es weiter. So hat man sich Demokratie 2019 immer vorgestellt.

Zwar versuchte Österreichs erste Bundeskanzlerin zurückzurudern, doch über die Angelegenheit kann nicht hinweggesehen werden. Sie verdient Beachtung, weil das in Demokratien unverhandelbare Gut Pressefreiheit tangiert wird. Und weil der Vorfall in den ersten Tagen nach Amtsantritt der sogenannten Expertenregierung unter Beweis stellt, was von Beginn weg klar gewesen sein müsste: Politik ist selbst dann, wenn ganze Parteiapparate zuarbeiten, eine Profession eigener Art, und kann nur von wenigen Naturtalenten aus dem Stand erfolgreich ausgeübt werden. Erst recht gilt das, wenn ein Kabinett politischer Laien im luftleeren Raum, ungestützt von parlamentarischen Mehrheiten vor sich hin verwalten muss.

Auf so etwas wie Mehrheiten muss die katholische Kirche eher keine Rücksicht nehmen. Trotzdem die Frage: Wie sieht es in der katholischen Kirche aus? Wer regiert dort wie? Erste Annäherung: keine Laien! Im Allgemeinen bestimmen Bischöfe, Männer mittleren bis höheren Alters, die Geschicke der Kirche auf diözesaner Ebene und in der Weltkirche. Theologen sind sie allemal – und daher also Experten!? Gleichzeitig sind sie in anderen bedeutenden Bereichen Laien. Von Mitarbeiterführung, dem Umgang mit der Öffentlichkeit und anderen Fähigkeiten, die für Führungsfunktionen unabdingbar sind, haben sie in der Ausbildung wenig bis nichts mitbekommen. So passieren Fehler.

Aktuellster: In einer Allianz haben sich vier katholische Reformbewegungen zusammengetan und einen Brief an alle Bischöfe Österreichs verfasst. Die Laien-, die Pfarrerinitiative, die Plattform Wir sind Kirche und der Verein Priester ohne Amt haben in dem am 25. März versendeten Schreiben − nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsfällen auch an Ordensfrauen − tief greifende Reformen eingefordert. „Der grassierende Klerikalismus wird gescholten, aber wo sind die Maßnahmen dagegen?“, wird gefragt. Und gefordert, die Zusammenlegung von Pfarren zu stoppen, Laien die Leitung von Gemeinden zu überlassen und Frauen zum Diakonat zuzulassen.

Zweieinhalb Monate sind nun vergangen. Laut Initiatoren ist nicht eine einzige Antwort eines Bischofs eingegangen, nicht einmal eine Empfangsbestätigung. Das entspricht, höflich formuliert, nicht gerade dem Ideal eines freundlichen, wertschätzenden Umgangs. Das ist hochgradig verstörend.

dietmar.neuwirth@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2019)