Eine Abkühlung täte gut

Es gibt nicht nur den Sickerwitz. Sondern auch das Sickerinterview. Das erste Gespräch des neuen Nuntius Pedro López mit einem Medium (es war, fast peinlich, es zu erwähnen, „Die Presse am Sonntag“) vor einer Woche hat noch Tage später Wirkung entfaltet. In Gestalt von Protesten gegen das, was der Botschafter des Papstes so gesagt hat.

War ja auch relativ absehbar, dass die Botschaften Seiner Exzellenz nicht überall gern gehört werden würden. Laien sollten weniger in der katholischen Kirche selbst aktiv sein, sondern sich verstärkt in der Gesellschaft engagieren. Und, was speziell in Kärnten gar nicht gut ankam: Bischof Alois Schwarz habe sich während seiner Amtszeit in Gurk-Klagenfurt nichts zuschulden kommen lassen. Der Betriebsratsobmann von Kärntens Kirche, ja, die Funktion existiert tatsächlich, der streitgestählte Gabriel Stabentheiner, sprach von Affront, Verhöhnung und einer Beleidigung aller in der Kirche, „die noch ein gesundes Empfinden für Moral und Anstand haben“. Eine Glaubenskrise zu diagnostizieren sei „mehr als weit verfehlt“, der Nuntius betreibe Realitätsverweigerung.

Was ist Realität? Ob es beim Herrn Betriebsrat nicht auch unbewusste Realitätsfehlsichtigkeit oder gar bewusste Realitätsverweigerung gibt? Angesichts der evidenten empirischen Daten, die einen Rückgang in allen Kategorien des Vollzugs von Kirche-Sein belegen, ist das naheliegend. Oder tickt Kärnten anders? Sind dort nackte Zahlen – heuer in den ersten fünf Monaten bereits mehr als doppelt so viele Kirchenaustritte wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres – nur Chimäre, sagen rein gar nichts aus über Glaube und Bekenntnis zur Kirche?

Aber nicht nur der Interviewte, auch der Interviewer musste Kritik einstecken. Wie man nur so fragen könne, den armen Erzbischof fast provoziere, dass er gar nicht aus hätte können. Lassen wir das. Man darf dem Nuntius durchaus zutrauen, dass er wusste, was er sagt. Und warum er das tat. Er hat die römische Sichtweise ehrlich und unverblümt vertreten. Mehr Nüchternheit und Coolness wären gefragt. Laien engagieren sich in vielfältiger Weise in Pfarren (von der Vorbereitung für Kommunionkinder bis zu Krankenbesuchen). Ohne sie müssten noch mehr Kirchen zugesperrt werden. Aber das große Engagement in der „Welt“, in Gesellschaft, Politik fehlt abseits katholischer Caritas und evangelischer Diakonie. Das Christentum, wie es sich aktuell hierzulande präsentiert, ist, bedrängt durch Säkularismus, beengt durch jahrhundertealte Tradition und Normierungszwang für alles und jedes, lau geworden. In das Vakuum stoßen Freikirchen und allerlei Bewegungen umso leichter mit einem Enthusiasmus, der oft aufgesetzt, künstlich, ver-rückt wirkt. Darüber sollte ernsthaft gesprochen werden können. Für jetzt bleibt die Sehnsucht nach Abkühlung in der innerkirchlichen Debatte.

