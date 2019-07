Ein Tribut von Manfred Weber

Ein Tribut wurde einst als Zeichen der Unterwerfung an den Herrscher abgeführt. Den hat der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, am Dienstag an Angela Merkel und die deutschen Christdemokraten geleistet. Indem er als Spitzenkandidat offiziell zurücktrat, hat er den steinigen Weg für die CDU-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als künftige Kommissionspräsidentin etwas geebnet. Er war der glücklose Kandidat der Europäischen Volkspartei, der zwar als Erster aus den Europawahlen hervorging, der aber von den Staats- und Regierungschefs nicht zum Juncker-Nachfolger gekürt wurde.

An dieser Schmach wird nicht nur Weber noch lange nagen, sondern auch das Europaparlament. Stimmt dieses bei seiner nächsten Sitzung für von der Leyen, wird es zwar den Zusammenhalt der EU retten, aber das System der Spitzenkandidaten bei Europawahlen begraben. Die Wähler werden also nicht mehr den Kommissionspräsidenten mitbestimmen.

Von der Leyen muss freilich nun beweisen, dass sie die bessere Wahl ist als Weber oder Frans Timmermans, der als sozialdemokratischer Spitzenkandidat ebenfalls im Gespräch war. Wenn sie die Zustimmung der Abgeordneten gewinnt, ist sie die erste Frau an der Spitze der Kommission. Die Mutter von sieben Kindern ist proeuropäisch und pragmatisch. Das sollte ihr in Brüssel helfen, die zerstrittene EU zu verwalten.

So wie Weber hat auch sie einen Tribut geleistet. Lange war sie als Nachfolgerin von Angela Merkel als CDU-Chefin und Kanzlerin im Gespräch. Die Entscheidung gegen sie nahm sie mit loyaler Sportlichkeit. Das könnte sich nun lohnen.