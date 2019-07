Thiems Teufelskreis zwischen Paris und London

AUF

Von Thomas Muster, der ehemaligen Nummer eins der Tenniswelt, ist folgender legendärer Satz überliefert: „Gras ist etwas für Kühe.“ Der Steirer feierte in seiner glanzvollen Karriere 44Turniersiege, in Wimbledon aber gewann er kein einziges Match. Nun ist Dominic Thiems Abneigung gegen Rasen längst nicht so ausgeprägt wie einst bei Muster, betritt der 25-Jährige aber das Grün, geht bei ihm jeglicher Wohlfühlfaktor verloren.

Thiem, der sein Handwerk auf den Sandplätzen der Südstadt gelernt hat, fehlt der natürliche Zugang zu diesem besonderen Spiel auf Rasen, obwohl seine Schläge – schneller Aufschlag, guter Rückhandslice – Erfolge keineswegs ausschließen. 2016 hat Thiem, der ernannte Sandplatzspezialist, in Stuttgart sogar ein Rasenturnier gewonnen, auf dem Weg dorthin den nunmehr achtfachen Wimbledon-Champion Roger Federer bezwungen. Seit drei Jahren aber sieht der Niederösterreicher auf Rasen „keine großartige Entwicklung“ in seinem Spiel, wie er nach seinem abermaligen Erstrundenaus in London gestanden hat.

Dass Thiem auf Rasen stagniert oder sogar einen Schritt zurück gemacht hat, liegt zu einem großen Teil an der mangelnden Spielpraxis. 2018 und 2019 bestritt er bei insgesamt drei Turnierteilnahmen nur vier Matches, so wenig wie kein anderer Topspieler. Thiem bewegt sich dabei in einem Teufelskreis, weil ihm die achtwöchige Sandplatzsaison bis Mitte Juni wirklich alles abverlangt, körperlich wie auch mental. In der Hoffnung und der berechtigten Annahme, beim Saisonhöhepunkt, den French Open in Paris, auch in den nächsten Jahren weit zu kommen, ergibt sich damit auch für die Zukunft eine verzwickte Situation. Für Thiem gilt es, den komplizierten Spagat von Regeneration und Vorbereitung zwischen Paris und Wimbledon zu meistern.

Erstmals kein Vorbereitungsturnier bestritten zu haben, betrachtete der Weltranglistenvierte auch rückblickend nicht als Fehler, „es wäre sogar dumm gewesen“. Manch Experte hat dies anders gesehen, da speziell Thiem nach einem Belagwechsel und zu Turnierbeginn meist längere Anlaufphasen benötigt, selbst auf seinem geliebten Sand. Dass der besagte Spagat aber sehr wohl zu meistern ist, beweisen Rafael Nadal und Novak Djoković.

E-Mails:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2019)