Gute Luft und „grüne“ Gauner

Der Grundgedanke ist gar nicht so absurd. Weltweit wandeln die Regenwälder ein knappes Drittel der von Menschen verursachten Treibhausgase in Sauerstoff um. Der Schutz dieser bedeutenden CO2-Senke darf durchaus etwas kosten. Dass die Welt aber just den selbst ernannten Öko-Helden in der brasilianischen Regierung Geld überweisen soll, kann nur ein schlechter Witz sein. Unter Premier Jair Messias Bolsonaro hat sich die Abholzrate des Amazonas fast verdoppelt. Bauern treiben ihr Vieh ungestraft in Schutzzonen und pflanzen illegal die Weideflächen mit Sojabohnen voll.

Norwegen und Deutschland, die 1,2 Milliarden Euro an Brasilien überwiesen haben, um den Raubbau am Amazonas zu stoppen, sind verärgert und wollen die Mittel kürzen. Kaum vorstellbar, dass sie, oder andere Staaten, sonderlich freudig auf das Luftgeschäft mit den „grünen“ Gaunern einsteigen.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.07.2019)