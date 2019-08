Auf Sommerfrische in der Pratersauna

Wenn die ersten Sonnenstrahlen Wien erreichen, zieht es die Städter wieder aufs Land, ans Meer, auf Sommerfrische. Am liebsten nach Kroatien oder Italien. Es ist schade, dass hierbei die heimischen Feriendestinationen unterschätzt werden - wie etwa die Pratersauna.

Ab sofort kann man am Areal des Nachtclubs einen acht Quadratmeter großen Trailer für die Sommermonate August und September mieten. Praktisch: Der Eintritt in den Club ist im Mietpreis inkludiert. Mit 299 Euro im Monat, schlägt das Angebot jedes Apartment an der Adria. Das Auto bleibt zuhause, die U-Bahn-Anbindung ist ausgezeichnet. Der Hund darf hingegen mitkommen: Haustiere sind im Sauna-Trailer, anders als am Adriastrand, herzlich willkommen.

Wellnessfaktor am Nachtclub-Klo

Die nostalgischen Campingerinnerungen aus der Kindheit sind inklusive. Die Wände des „exklusiven Domizils“, wie es in der Anzeige heißt, sind holzvertäfelt und die Vorhänge wild gemustert. Eine eingebaute Soundanlage und gratis WLAN konnte der alte Familienwohnwagen nicht aufweisen. Die Sitzbänke hingegen haben schon mehr Ähnlichkeit mit dem Modell aus den 1990ern.

Damit das Camping-Gefühl trotzdem authentisch bleibt, muss das morgendliche Zähneputzen in die Clubtoilette verlegt werden, denn eigenen Nassbereich gibt es im Trailer keinen. Dafür bekommt man allerdings Bademäntel für den Wellnessfaktor am Nachtclub-Klo zur Verfügung gestellt.

Der Beachclub der Pratersauna mit hauseigenem Swimmingpool befindet sich direkt vor der Trailertüre. Während man diesen tagsüber meist für sich alleine hat (abgesehen von etwaigen Überbleibseln der nächtlichen Party), sind dort nach der Dämmerung die Sauna-Einheimischen in großen Gruppen anzutreffen. Aber keine Angst vor Lärmbelästigung: Mit verstärktem Isolierglas in den Fensterrahmen lässt es sich angeblich im Trailer selig schlummern, während im Nachtclub nebenan die Drum-and-Bass-Party steigt.

Wo ist der Haken, fragen Sie sich nun? Bereits sechs Interessenten haben sich gemeldet, einer von ihnen will den Trailer gar für die kompletten zwei Monate mieten. Deshalb an dieser Stelle ein Tipp: Sich am besten direkt fürs nächste Jahr voranmelden. Und sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt, wenn Sie dann wieder am überfüllten Strand in Bibione hocken und von Urlaub in der Pratersauna träumen.