Langer Reformstau in der Forschung

Verfolgt man die Aussendungen der Politik, könnte man glauben, dass es um Österreichs Wissenschaft und Forschung bestens bestellt ist: Im Mai wurde bejubelt, dass die Forschungsquote auf 3,19 Prozent des BIP gestiegen sei; in absoluten Zahlen werden heuer 12,8 Milliarden Euro für Forschung aufgewendet, ein neuer Rekordwert. Im Juni folgte die freudestrahlende Meldung, dass sich Österreich im European Innovation Scoreboard von Platz zehn auf Platz neun verbessert habe.

Allgemein geteilt wird diese Begeisterung nicht. So macht z. B. der Forschungsrat seit Jahren darauf aufmerksam, dass Österreich die selbst gesteckten Ziele bei weitem verfehle. Vor allem sei es nicht gelungen, Österreich als „Innovation Leader“ in der EU zu positionieren. Der neunte Rang im EU-Ranking ist zwar eine leichte Verbesserung – doch Österreich lag vor einigen Jahren auch schon einmal auf Rang sechs.

Auch die Steigerung der Forschungsausgaben ist ein zweischneidiges Schwert: Zum einen lautete das Ziel für das Jahr 2020 3,76 Prozent, und zum anderen geht das Wachstum fast ausschließlich auf die Erhöhung der Forschungsprämie – eine Steuererleichterung für forschende Unternehmen – zurück. Die direkten Fördermittel, v. a. für die universitäre Grundlagenforschung, stagnieren.

„Seit zehn Jahren ist vollständig bekannt, was die Schwachstellen sind“, ärgerte sich der Präsident des Institute of Science and Technology (IST) Austria, Thomas Henzinger Anfang dieser Woche. Auch die Rezepte sind klar: Der Forschungsrat und zuletzt auch die OECD legten den Reformbedarf in der Bildung, im Hochschulbereich oder bei den Budgets klar auf den Tisch. Umgesetzt wurde davon praktisch nichts.

Im Sommer des Vorjahrs keimte in der Forschungs-Community kurz einmal Hoffnung auf: Per Ministerratsbeschluss wurde ein Maßnahmenpaket akkordiert, das viele der langjährigen Forderungen enthielt – darunter ein Forschungsfinanzierungsgesetz, das die langfristige Finanzierung von Forschung sicherstellen soll. Die konkreten Maßnahmen sollten bei einem Forschungsgipfel im Mai präsentiert werden – doch dieser wurde abgesagt und auf den Herbst verschoben; nun heißt es noch länger warten, bis eine neue Regierung gewählt und gebildet ist, die diesen Ball wieder aufnehmen könnte.

Damit das vergangene Jahr nicht völlig verloren ist, hat Übergangs-Infrastrukturminister Andreas Reichhardt (übrigens das einzige Regierungsmitglied, das heuer zu den Alpbacher Technologiegesprächen angereist ist) diese Woche ein „Forschungsrahmengesetz“ in Begutachtung geschickt. Es sei an der nächsten Regierung, in diesen Rahmen einen Finanzierungspfad einzusetzen.

Dieser Punkt treibt natürlich auch die Forscher um, die wachsende Budgets fordern: „Ohne steigenden Finanzierungspfad wäre das gesetzlich festgelegter Stillstand“, so Klement Tockner, Präsident des Wissenschaftsfonds FWF. Die Allianz österreichischer Wissenschaftsorganisationen wünscht sich ein zumindest siebenprozentiges jährliches Wachstum der Forschungsmittel. Diese sollten verstärkt im Wettbewerb vergeben und nicht wie derzeit per Gießkanne verteilt werden. Überdies müssten Formate gefunden werden, um inter- und transdisziplinäre Forschungsthemen anzustoßen – denn wirklich Neues entsteht an den Grenzen zwischen Wissenschaftsdisziplinen.

Allgemein wird in der Forschungs-Community beklagt, dass Wissenschaft und Forschung im angelaufenen Wahlkampf überhaupt kein Thema seien. Dabei sei es eigentlich recht einfach, den Menschen zu erklären, warum dies so wichtig sei, meint etwa Sabine Seidler, Rektorin der TU Wien: „Das bringt Arbeitsplätze!“



("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.08.2019)