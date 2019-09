Alfred J. Noll, der „Citoyen“ auf Abwegen

Mit „Der Citoyen“ betitelte der „Falter“ sein Cover über seinen Hausanwalt, als sich dieser anschickte, in die Politik zu wechseln. Auf einem Ticket der Liste Pilz, das er selbst bezahlte – mit 100.000 Euro stellte er die Grundfinanzierung der neuen Partei sicher.



Ein wirkliches Erfolgsprojekt wurde das dann allerdings nicht. Und nun, da das Ende nahe ist, fällt Alfred J. Noll vor allem mit krausen Ideen auf, die ein seltsames Demokratieverständnis offenbaren. Nachdem er schon die Neuwahl verhindern wollte, um Sebastian Kurz zu verhindern, in dem er vorschlug, dass die anderen Parteien einfach ohne ihn weitermachen sollten, wird es nun noch schräger: Wer einmal per Misstrauensantrag im Parlament abgewählt wurde, soll nicht mehr auf die Regierungsbank zurückkehren dürfen, schlägt Noll vor. Also (wieder) eine Lex Kurz. Der Anwalt bringt nun einen entsprechenden Antrag im Parlament ein, der mit Zweidrittelmehrheit angenommen werden müsste.

