Das war es dann wohl für Benjamin Netanjahu

Für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu wird es nach dieser Wahl eng. Sein Kalkül, die Bürger innerhalb von nur fünf Monaten zum zweiten Mal zu den Urnen zu rufen, ist nicht aufgegangen. Netanjahu zog alle Register. Er machte Stimmung gegen Araber, kündigte die Annexion des Jordantals an, prahlte mit seinen Beziehungen zu US-Präsident Trump und zu Kreml-Chef Putin, doch alles half nichts. Der Wahlkampfzauber Netanjahus wirkt nicht mehr. Die Wähler haben nahezu die gleiche Antwort gegeben wir im April, sie dürfte diesmal sogar noch ungünstiger für Netanjahu ausfallen. Dem Premier gelang es nicht, sich ein deutliches Mandat zum Weiterregieren zu holen. Im Gegenteil: Netanjahu steht nun geschwächt und ohne die nötige Anzahl an Partnern da.

Wieder ist Israel mit einer Pattsituation aufgewacht: Netanjahus Likud und das blau-weiße Bündnis seines Herausforderers Benny Gantz liegen ungefähr gleichauf. Eine Regierung rechts der Mitte ginge sich zwar rechnerisch aus, doch Avigdor Lieberman legt sich nach wie vor quer. Der Chef von „Unser Haus Israel“, ein ehemaliger Weggefährte Netanjahus, will partout nicht ins Boot steigen mit den religiösen Parteien. Daran ist schon Netanjahus letzter Versuch gescheitert, eine rechte Koalition zu bilden. Und darüber wird er auch diesmal stolpern. Lieberman hat noch am Wahlabend seine Haltung bekräftigt, die ihm einen Mandatszuwachs beschert hat. Er sprach sich für eine Große Koalition zwischen Likud, Blau-Weiß und seiner Partei aus. Eine solche Zusammenarbeit will Benny Gantz jedoch nur eingehen, wenn Netanjahu das Feld räumt. Erhält der Ex-General den Regierungsauftrag, dann wächst im Likud der Druck, Netanjahu fallen zu lassen.

Die Aussichten sind düster geworden für den Langzeit-Premier: Ihm drohen Korruptionsverfahren. Nach dieser Wahl wird es auch dem Houdini der internationalen Politik schwer fallen, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Nach 13 Jahren an der Macht neigt sich die Ära des Benjamin Netanjahu dem Ende zu.