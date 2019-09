Pamela Rendi-Wagner: Unnötig untergriffig

Der Vorwurf kam nicht aus ihr herausgeschossen, nicht unkontrolliert oder unbedacht: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte sich für ihr ORF-Duell mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Mittwochabend eine Anekdote vorbereitet. Also erzählte Rendi-Wagner, wie sie eine Woche zuvor am Küniglberg ein Gespräch zwischen Kurz und seinem Pressesprecher mitbekommen hatte. Er solle doch die Medien darüber informieren, dass Norbert Hofer hohes Fieber habe. „Dieses Vorgehen zeigt die zwei Gesichter des Sebastian Kurz“, sagte Rendi-Wagner. Völlig absurd nannte Kurz diese Vorwürfe.

Tatsächlich haben die meisten Journalisten von Hofers Pressesprecher via Twitter vom hohen Fieber des FPÖ-Spitzenkandidaten erfahren. Was freilich Rendi-Wagners Version auch noch nicht ausschließt.

Solange kein verstecktes Küniglberg-Video publiziert wird oder ein Journalist von einem Anruf erzählt, steht es Aussage gegen Aussage. Aber abgesehen davon, wer recht hat und wer die Unwahrheit sagt: Musste das sein? Wenn Rendi-Wagner der Meinung ist, Kurz würde vor laufender Kamera anders als im echten Leben agieren, sollte es bessere Beispiele dafür geben. Wenn sie beweisen möchte, die bessere Kanzlerin zu sein, braucht es relevantere Argumente. So bleibt ein bitterer Nachgeschmack einer unnötig untergriffigen Debatte übrig.