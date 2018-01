Die verflixten (Herbst-)Ferien: Und was man nicht vergessen darf

Es wird in Zukunft also Herbstferien für alle Schüler geben – und zwar, ohne die neun Wochen im Sommer anzutasten. Stattdessen sollen die bisherigen schulautonomen Tage hergenommen werden, um die Lücke zwischen Nationalfeiertag und Allerseelen zu stopfen. Das hat der neue ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann nun konkretisiert. Es ist ein Vorhaben, für das durchaus einiges spricht – dagegen allerdings auch.

Die Herbstferien liegen zunächst einmal fast auf der Hand: Mit wenigen Extratagen – heuer sind es drei – kommt man auf acht oder sogar zehn freie Tage. Nicht umsonst hat Vorarlberg die Ferien schon vor mehr als zehn Jahren eingeführt. Auch im Rest des Landes stecken manche Schulen schon jetzt ihre autonomen freien Tage in den Herbst. Mit Betonung auf: manche. Was Eltern mit Kindern in verschiedenen Schulen mitunter vor das Problem stellt, dass sie doppelt so viele Tage covern müssen: Weil die Tochter vielleicht im Herbst länger frei hat, der Sohn dagegen an zwei Fenstertagen im Frühjahr.

Wenn nun alle Schüler Herbstferien haben, bedeutet das für manche Familien also zumindest zwei, drei Tage weniger im Jahr, an denen (bestenfalls) die Großeltern einspringen müssen. Wirklich profitieren werden von den Herbstferien aber jene Familien, die es sich leisten können (oder wollen), irgendwohin zu fliegen. Zumal der Druck steigt, mit den Kindern in solchen, längeren Ferienzeiten auch etwas Ordentliches zu unternehmen. Wer sich weder das noch Urlaub in Österreich leistet – der Tourismus ist auch ein wiederkehrendes Argument für die Herbstferien –, dessen Kinder sitzen beim nebelgrauen Wetter vielleicht erst recht vor der Glotze.



Die Herbstferien werden das Betreuungsproblem vieler Eltern jedenfalls nicht wirklich lösen – zumal dieses ja nicht nur auf die schulautonomen Tage und den Herbst beschränkt ist. Damit berufstätige Eltern es wirklich leichter haben, müssen in den Ferien vor allem gute und leistbare Betreuungsmöglichkeiten für Schulkinder geschaffen werden. Denn für manche dürfte der Wechsel vom Kindergarten (wo zu Recht immer mehr darauf gepocht wird, dass es möglichst wenige Schließtage gibt) in die Volksschule eine Art Betreuungsschock auslösen – Stichwort neun Wochen Sommerferien.

Diese neun Wochen – mit denen Österreich übrigens ungefähr im europäischen Mittelfeld liegt; in manchen Ländern sind es sogar zwölf oder 13 –, würden manche daher gern kürzen. Zumal sie eigentlich ein Relikt aus einer Zeit sind, in der die Kinder in den Sommermonaten in der Landwirtschaft mithelfen mussten. Dass die Herbstferien nicht von neun Sommerwochen abgezwackt werden – die wiederum für ältere Schüler, die Praktika machen, ihre Berechtigung haben –, hat noch einen Haken: Dieses Jahr würden trotz Herbstferien noch ein bis zwei (der derzeit vier bis fünf) schulautonome Tage übrig bleiben.

Mit denen könnte man freilich so verfahren, wie manche schon früher vorgeschlagen haben: sie in die Hand der Familien zu geben, die sich dann à la Urlaub aussuchen können, welche Tage sie für ihre Kinder freinehmen wollen. Oder, wahrscheinlich die einfachere Variante, die (übrigen) schulautonomen Tage einfach komplett zu kübeln. Und dann – je nach Jahr – eben einmal einen oder zwei Tage mehr für den Unterricht zu haben.



Pädagogisch sind Herbstferien übrigens auch umstritten: Während die einen der Meinung sind, dass die Schüler im Herbst eine Pause brauchen, kritisieren die anderen, dass damit die einzige lange Lernphase zerrissen wird. Einiges würde jedenfalls für eine größere, (pädagogisch begründete) Ferienreform sprechen – bei der es auch um das ziemlich zerfledderte zweite Halbjahr geht. Und sich auch anzuschauen, ob wirklich das ganze Schuljahr gut genutzt wird – Stichwort Schulstart ohne Stundenplan. Und was in der Schule generell passiert.

Denn so verflixt dieses Ferienthema auch für viele Familien ist – und so wichtig ein Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten, im Sommer wie im Herbst, in Semester- oder Osterferien –, so wenig haben schnell-schnell geschaffene Herbstferien mit Schulqualität zu tun. Und darauf sollte die Politik nicht vergessen.

