Schon jetzt kommen nur die „Härtesten“ durch

In den Vorlesungen sitzen die Studenten auf dem Hörsaalboden. In den Seminaren werden die Teilnehmerplätze ausgelost. Und über erfolgreiche Prüfungsanmeldungen entscheiden oft Sekunden und damit die Leistungsfähigkeit des Computers: So sieht die traurige Realität für Studenten an Österreichs Universitäten aus.

Die Massenuniversität und der viel beschworene „freie“ Hochschulzugang, der die Anführungszeichen verdient, sind vielerorts an ihre Grenzen gestoßen. Das zeigen auch die Zahlen. Ein Uni-Lehrender hat etwa in den Rechtswissenschaften 70 und in den Erziehungswissenschaften 123 Studenten zu betreuen. Auf einen Professor kommen an manchen österreichischen Unis im Schnitt sogar 200 Studierende. An der renommierten Technischen Universität München sind es hingegen nur 75. Unter den an Österreichs Unis zum Teil vorherrschenden Umständen kann nicht qualitätvoll gelehrt werden.

Das ist auch der Tenor an den Universitäten selbst. „Gerade am Anfang können wir vielen Studierenden nicht die Hilfestellung geben, die sie brauchten“, sagte Sabine Seidler, die Rektorin der Technischen Uni Wien, vor wenigen Monaten im „Presse“-Interview. Im Moment kämen deshalb „nur die Härtesten“ durch. Der Rest würde das Studium abbrechen. Und zwar obwohl sie, wie ihnen die Rektorin bescheinigt, „keine schlechteren Absolventen wären“. Und so liegen die Abbruchquoten derzeit in einigen Studienrichtungen – etwa auch in den Rechtswissenschaften sowie in den Fremdsprachen – bei rund 70 Prozent. Ein (auch für den Steuerzahler) durchaus kostspieliges System.

Bessere Betreuungsverhältnisse wünschen sich alle – von der Regierung, den Rektoren bis hin zu den Studierenden. Der Weg dorthin ist allerdings umstritten. Es können zwei unterschiedliche Abzweigungen genommen werden: Man kann entweder mehr Geld ins System schütten und so die Zahl der Professoren erhöhen. Oder man steuert den Uni-Zugang und senkt die Zahl der Studierenden in gewissen Fächern.

Beides will nun die türkis-blaue Regierung tun. Die Unis sollen in der nächsten dreijährigen Leistungsvereinbarungsperiode 510 Millionen Euro mehr bekommen, um damit 500 zusätzliche Professuren und Assistenzstellen zu schaffen (das wurde allerdings noch vor der Wahl beschlossen). Zugleich werden Zugangsbeschränkungen eingeführt. In den Bereichen Jus, Erziehungswissenschaften und Fremdsprachen kann es an allen Unis Aufnahmeverfahren geben. Außerdem dürfen künftig einzelne Fächer, die nur an bestimmten Unis überlaufen sind, beschränkt werden.

Die Türen an den Hochschulen werden damit ein Stück weiter zugemacht. Ganz offen standen sie allerdings schon lange nicht mehr. Bereits jetzt musste ein Drittel aller Studienanfänger an den öffentlichen Unis eine Zugangshürde überspringen. Zu einer wirklichen Verbesserung der Studienbedingungen hat das in vielen Fällen allerdings nicht geführt. Die Platzzahl hat sich nämlich ohnehin nicht an den Kapazitäten der Universitäten, sondern an der bisherigen Zahl der Studierenden orientiert.

Dem kommt man jetzt zumindest näher. Die neuen Beschränkungen werden sich nämlich nicht allein an der bisherigen Zahl der Studienanfänger orientieren, sondern auch an der Zahl der aktiven Studenten sowie jener der Absolventen. Trotz einer Kürzung der Plätze sollten, so die Hoffnung, am Ende genügend Absolventen abschließen. Darauf müssen sich Gesellschaft und Wirtschaft auch verlassen können.

Eine Gefahr bleibt allerdings. Schon in den vergangenen Jahren mussten Studenten teils teuer konzipierte Tests absolvieren, die schlussendlich keine Auswirkung darauf hatten, ob man im Studium aufgenommen wird. Selbiges ist nun zumindest mit den Motivationsschreiben, die von den Unis verlangt werden können, geplant. Die Eignung für das Studium, um die es in erster Linie gehen sollte, wird also gar nicht erst überprüft. So werden sich im Laufe des Studiums wieder „die Härtesten“ durchsetzen. Und das hat wohl auch viel mit finanzieller Ausdauer zu tun.

E-Mails an: julia.neuhauser@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2018)