In der syrischen Giftgaskrise schlägt wieder die Stunde der Heuchler

Die Kombination aus zynischer Heuchelei, schamloser Ignoranz und schwindelerregend unprofessioneller Verantwortungslosigkeit der sogenannten internationalen Gemeinschaft im Umgang mit Syrien ist kaum noch zu ertragen. Auf einmal schauen wieder alle hin, weil US-Präsident Donald Trump nach einem mutmaßlichen Chlorgasangriff, dem in der syrischen Stadt Duma knapp 50 Menschen zum Opfer gefallen sein sollen, einen Vergeltungsschlag ausführt. Da machen dann gleich Weltuntergangsszenarien die Runde. Das reale tägliche Massensterben davor hat hingegen kaum noch jemanden interessiert. Eine halbe Million Tote, mehr als fünf Millionen Flüchtlinge und sechs Millionen Binnenvertriebene? Was soll's! Sieben Jahre Bürgerkrieg in Syrien haben abgestumpft.

Umso aufgeregter wird nun debattiert, ob vom syrischen Schlachtfeld ein dritter Weltkrieg ausgeht, eine Konfrontation zwischen den Atommächten Russland und USA. Trump selbst hat diese Befürchtungen mit einem seiner törichten Tweets befeuert. „Mach dich bereit, Russland“ tippte der US-Präsident in sein Smartphone, das er zum Wohle der Menschheit besser irgendwo auf dem Grund des Potomac River vergraben lassen sollte. Er hatte damit auf Drohungen des russischen Botschafters im Libanon reagiert, US-Raketen vom syrischen Himmel zu holen und gleich auch Abschussvorrichtungen zu beschießen.

Dieses Szenario ist nicht eingetreten. Die russische Luftabwehr blieb offenbar abgeschaltet. Trump ließ in der Nacht auf Samstag 110 Raketen auf drei Ziele in Syrien abfeuern, amerikanischen Angaben zufolge allesamt syrische Forschungs- und Militäreinrichtungen. Es war eine begrenzte Militäraktion, um Syriens Regime von weiteren Chemiewaffenangriffen abzuhalten. Mehr nicht. Entgegen seinem Vorsatz, Gegner nie vorzuwarnen, hatte Trump Syrien und dessen Verbündeten ausreichend Zeit gegeben, sich auf einen Angriff vorzubereiten.

Russlands Empörung über den US-Militärschlag trägt den Makel der Unaufrichtigkeit. Denn Moskau hat im UN-Sicherheitsrat eine umfassende Untersuchung des Chlorgaseinsatzes auf die Stadt Duma samt Klärung der Urheberschaft blockiert. Umso hohler klingt es nun, wenn die russische Regierung behauptet, Großbritannien stecke hinter dem „inszenierten“ Chemieangriff. Soll Moskau doch seine „unwiderlegbaren Beweise vorlegen“, anstatt Nebelkerzen anzuzünden. Umgekehrt hätten die USA besser abgewartet, bis die Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) von ihrer Syrien-Mission zurückgekehrt sind.

Trump hat schon einmal, vor einem Jahr, 58 Marschflugkörper losgeschickt, um Syriens Regime für einen Giftgasangriff zu bestrafen. Die US-Attacke war damals auf ein Militärflugfeld beschränkt, die Abschreckung offenbar nicht sehr wirkungsvoll. Die Amerikaner erhöhten nun die Dosis, achteten jedoch peinlich darauf, den Russen nicht in die Quere zu kommen.

Die von Russland propagandistisch beförderte Angst, ein US-Militärschlag könnte eine neue Flüchtlingswelle auslösen, war von Anfang an maßlos übertrieben. Wenn jemand, außer den syrischen Bürgerkriegsparteien selbst, massenhaft Syrer in die Flucht getrieben hat, dann waren das die Russen mit ihren Flächenbombardements in Aleppo.



Trump ließ seinen Drohungen Taten folgen, um der internationalen Ächtung von Chemiewaffen Geltung zu verschaffen. Das ist ein guter Grund. Am Lauf des syrischen Bürgerkriegs wird die Militäraktion nichts ändern. „Wir werden Syrien bald verlassen. Sollen sich andere Leute darum kümmern“, sagte Trump unlängst. Die anderen Leute, das sind Assads Regime, Russland und der Iran, auf der anderen Seite die von der Türkei und den Golfstaaten am Leben erhaltenen islamistischen Oppositionsgruppen. Der Westen hat sich ausgeklinkt und außer der Rolle des Wächters übers Chemiewaffenverbot nicht viel zu bieten. Frankreichs Präsident und die britische Premierministerin geben dabei Trumps Hilfssheriffs. Der Rest Europas schläft oder fürchtet sich vor der nächsten Flüchtlingswelle.

Das ist zu wenig, um den Bürgerkrieg in Syrien zu stoppen.

