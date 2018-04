Was will Michael Ludwig?

Man kann nicht behaupten, dass der 1. Mai in Wien zuletzt fad gewesen ist. Trotzdem ist er heuer besonders: Es ist der letzte von Michael Häupl als Bürgermeister, der erste von Christian Kern als Oppositionschef und von Renate Anderl als Arbeiterkammer-Präsidentin. Aber vor allem ist es der Tag des Wiener SPÖ-Obmanns und baldigen Bürgermeisters, Michael Ludwig.

Obwohl lang Stadtrat, ist er als Nummer eins noch unbekannt. Deshalb wird man versuchen, seiner Rede über Einigkeit und „alle gegen Türkis-Blau“ Antworten abzulauschen. Zum Beispiel auf folgende drei Fragen. Erstens: Niessl oder Kaiser? Wie wird Ludwig stilistisch die Landeshauptmannrolle anlegen? Ludwig konnte Häupl lang genug beobachten, um zu wissen: Die Schmäh-Nonchalance, die Häupl-Pröll-Art des Regierens, ist vorbei. Aber was folgt? Von der Persönlichkeit her ist er wohl näher dran an Kärnten. Ruhig, aufmerksam, vorsichtig. Allerdings will Ludwig einen Kurswechsel einleiten, und das geht nicht leise. Sondern es muss knallen. So wie beim Alkoholverbot, auch wenn er Genossen und Koalitionspartner vergrätzt. Ludwig ist insofern eine Landeshauptmann-Melange – mit einem Schuss Sebastian Kurz. Denn vom Kanzler schaut er sich einiges in puncto Message Control ab. Seit dem internen Wahlkampf hat Ludwig stets eigene Fotografen dabei und reagiert empfindlich, wenn ihm ein Zeitungsbild nicht gefällt.

Vom Stil zu den Inhalten – und zu Frage zwei: Kurskorrektur oder eigene Themen? Bis jetzt macht Ludwig das, wofür er gewählt wurde. Er bearbeitet, was die SPÖ lang ignoriert hat: Sicherheit, Integration, das Verhältnis Alteingesessener zu neu Hinzugekommenen. Häupls Diktum, dass man nicht unterscheiden darf, gilt nicht mehr; seit 2015 ist die Welt eine andere, „Identitätsstress“ – so nennen die Soziologen Heimatverlustängste – grassiert. Das Problem ist nur: Diese Themen haben FPÖ und ÖVP schon lang entdeckt. Will Ludwig nur nachhüpfen oder auch Eigenes bringen? Mehr Stadtmöbel für die Außenbezirke werden es wohl nicht sein. Mehr Potenzial hat „die Hauptstadt der Digitalisierung“, die er ausgerufen hat. Aber wenn das kein zeitgeistiges Symbol-Dropping bleiben soll, muss er das Thema mit Leben füllen. Stichwörter gibt es genug: Uber, Tax, der Gap zwischen alten und neuen Branchen. Wie wär's? Es ist 1. Mai.

Und damit eigentlich zu früh für drittens: Trennen oder zusammenbleiben? Es gäbe viele Gründe, die Grünen in Neuwahlen zu drängen. Etwa, dass deren Stimmen auf dem Markt sind, solang sie im Selbstfindungsprozess stecken. Oder dass sich der rote Sicherheitsabstand zur FPÖ ohnehin verbreitert. Dank ÖVP. Oder dass Türkis-Blau Wien mit Kürzungen und Kritik traktieren wird. Da zieht sich die Zeit bis 2020. Und dann hat Ludwig Kerns Trauma von der verpassten Neuwahlchance vor Augen. Aber es spricht auch viel dagegen. Die Bundesregierung, der Hauptgegner in diesem Match (die Wiener Parteichefs Strache und Blümel sitzen in der Regierung), sonnt sich im Stimmungshoch. Christian Kern prophezeit dieser Tage gern, dass das nicht anhalten wird. Dass Ludwig das auch glaubt, ist aber nicht gesagt.

