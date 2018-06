Buona notte, Europa

Nach dem Referendum der Briten zum EU-Ausstieg sah es so aus, als hätte die populistische Welle ihren Zenit überschritten. Norbert Hofer verlor gegen Alexander Van der Bellen, Emmanuel Macron triumphierte gegen Marine Le Pen, und bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden blieb der Islam-Kritiker Geert Wilders unter den Erwartungen. Doch die Abgesänge kamen zu früh. Inzwischen haben Populisten auf Regierungsbänken Platz genommen, in Wien als Juniorpartner, in Rom seit Freitag im Doppelpack.

Italiens neue Regierung ist eine Versuchsanordnung der besonderen Art. Erstmals koalieren zwei Rattenfängerparteien: die Lega vom rechten Rand und die ideologisch beliebige Fünf-Sterne-Bewegung. Am Lenkrad, ausgestattet mit der Autorität eines Busfahrers, befindet sich als Premier ein politisch unerfahrener Rechtsprofessor namens Giuseppe Conte – ferngesteuert von den Vorsitzenden der Regierungsparteien, die in den hinteren Reihen des seltsamen Koalitionsgefährts sitzen: der ausländerfeindliche Lega-Chef Matteo Salvini als Innenminister und der fesche Fünf-Sterne-Kindergeneral, Luigi Di Maio, als Arbeitsminister. Einmal werden sie dem armen Mann am Steuer „Rechts!“ zurufen, dann wieder „Links!“. Diese Fahrt ins Blaue könnte rasch im Graben enden.

Der Rest Europas verfolgt das Bajazzo-Theater mit feuchten Händen. Das Schauspiel findet nicht auf einer Provinzbühne statt, sondern in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone. Schon jetzt summieren sich die italienischen Staatsschulden auf 132Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts. Das Populistenduo verspricht trotzdem frohgemut Steuersenkungen und Mehrausgaben. Dementsprechend hoch schnalzten Aufschläge auf Staatsanleihen. Anders als Griechenland ist Italien zu groß, um das auffangen zu können. Und das hieße dann auch „buona notte“ für den Euro.

Aber so weit ist es noch nicht. Märkte disziplinieren, das mussten auch die griechischen Feuerköpfe der Syriza erfahren. Spätestens wenn Roms Regierung das Geld ausgeht, wird sie ihre Vorhaben überdenken.

Populisten von rechts und links stellen in ihrem Kampf gegen „Spardiktate“, Zuwanderung, Globalisierung und eine weitere EU-Integration den liberalen Konsens infrage, der lang vorgeherrscht hat. Das ist großteils unvernünftig, doch legitim. Statt ihre Gegner zu dämonisieren, sollten Liberale ihre Positionen besser erklären. Es reicht nicht, das eigene Dogma als alternativlos zu bezeichnen. Populisten kommt trotz ihres Hangs zu verächtlicher Übertreibung eine wichtige Funktion zu: Sie greifen Stimmungen auf, die Eliten oft jahrzehntelang arrogant als falsches Bewusstsein abgetan haben. Und manchmal treffen auch die Vereinfacher einen richtigen Punkt, den andere später übernehmen. Gerade beim Thema Migration zeichnet sich nun ein neuer, rigiderer gesellschaftlicher Konsens ab.

Die Macht und das Rendezvous mit der ökonomischen Realität können mildernd auf Populisten wirken. Ganz in Luft löst sich ihre Agenda aber nie auf. Wer wiedergewählt werden will, muss Versprechen halten. Und das stellt im Fall Italiens eine gefährliche wirtschaftspolitische Drohung dar.



