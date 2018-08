Wie man die Pensionen zielgenau am Problem vorbeireformiert

Deutschland hat gestern ein „Rentenpaket“ bekommen. Eines, wie es eben Große Koalitionen in der Regel aushandeln: voller Kompromisse und schwer einhaltbarer „Garantien“. Das deutsche Pensionssystem ist, ebenso wie das österreichische, nicht nachhaltig. Es würde also eine echte Reform benötigen. Genau das ist das vereinbarte „Rentenpaket“ aber nicht. Das aktuelle Rentenniveau wird lediglich bis 2025 „stabilisiert“, der Beitragssatz wird nach oben begrenzt.

Da in Deutschland, wie in den meisten anderen europäischen Ländern, aber nicht Beitragssatz oder Rentenhöhe, sondern niedrige Geburtenraten und stark steigende Lebenserwartung (die die Bezugsdauer ständig erhöht) die Hauptprobleme sind, heißt das nichts anderes, als dass wieder einmal aus kurzsichtigen wahltaktischen Überlegungen ein Problem in die Zukunft verschoben wird.

Die deutsche Politik sieht das ganz locker: „Wir können uns das leisten“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder. Das stimmt – für den Augenblick. Hochkonjunktur, sprudelnde Steuereinnahmen und Budgetüberschüsse erlauben die Finanzierung von Zuckerln für die wachsende Schar der Wähler mit Pensionshintergrund. Kauder zeigt damit allerdings, dass er wie viele andere in der Politik das Pensionsproblem nicht verstanden hat. Liquidität ist derzeit zwar tatsächlich ausreichend da. Damit ist langfristig gesehen aber nichts gewonnen.

„Wenn man Liquidität in ein nicht nachhaltiges System hineinschüttet“, sagt der Weltbank-Pensionsexperte Robert Holzmann, „dann verbessert man dieses System nicht, sondern verschlechtert es.“ Politikern wird das egal sein. Sie denken nicht in Generationen, sondern in Legislaturperioden. Langfristig haben die europäischen Pensionssysteme (mit ganz wenigen nachhaltigen Ausnahmen, etwa Schweden, Lettland oder Norwegen) wie gesagt zwei gemeinsame große Probleme: Die demografische Entwicklung sorgt dafür, dass die Zahl der Pensionisten steigt, während gleichzeitig die Zahl der Beitragszahler sinkt. Und die Lebenserwartung steigt fast überall schneller als das in letzter Zeit sanft höher werdende tatsächliche Pensionsantrittsalter. Das führt in der EU im Schnitt bereits zu einer Unterdeckung von rund 30 Prozent.

Man müsste also theoretisch die Beiträge um ein Drittel erhöhen oder die Pensionen um ein Drittel senken, was beides weder wünschenswert noch politisch möglich ist. Zumal man damit noch immer kein nachhaltiges System hätte, sondern nur die in der Vergangenheit entstandene Lücke aufgefüllt.

Die Lösung liegt also allein beim Arbeitsmarkt: geregelte Arbeitsmigration (statt der derzeit praktizierten ungeregelten Migration über die Asylschiene) zur Füllung der demografischen Lücke und zur Anpassung des Pensionierungsalters an die Lebenserwartung.



Genau darüber gibt es aber keine breite Diskussion. Weder in Deutschland noch in Österreich. Beim Aufbau gezielter Arbeitsmigration müsste man sich ja eingestehen, in den vergangenen Jahren eine völlig falsche, die Systeme belastende statt entlastende Migrationspolitik betrieben zu haben. Und die Schaffung vernünftiger Altersarbeitsmodelle (die derzeit sowohl in Deutschland als auch in Österreich völlig fehlen) würde Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen aus ihrem bequemen Faulbett vertreiben. Ist ja viel angenehmer und weniger denkintensiv, wenn man Arbeitsmarktpolitik über frühe Pensionierungen machen kann – wenn man die Rechnung dafür ohnehin dem Steuerzahler umhängt.

Diese Form der Diskussionsverweigerung (die bei den österreichischen Sozialpartnern besonders ausgeprägt ist) wird mittelfristig sowohl beitragszahlenden Jungen als auch pensionskonsumierenden Alten sehr heftig auf den Kopf fallen. Aber kurzfristig sind natürlich alle mit ein paar Zuckerln aus dem Steuertopf zufrieden. Und wenn das System dann, wie absehbar, kracht, sind die Zuckerln verteilenden Abgeordneten, Minister und Präsidenten ohnehin nicht mehr im Amt. Also sozusagen verantwortungslos. Nachhaltigkeit ist ja etwas für Sonntagsreden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2018)