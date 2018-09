Nachrichten vom Ableben der Grünen sind nicht übertrieben

Nun also Maria Vassilakou. Reinhold Mitterlehner hat es vor ihr so getan. Vor ihm Michael Spindelegger und Josef Pröll. Werner Faymann trat spät leise ab. Auch Eva Glawischnig hatte zur „persönlichen Erklärung“ geladen. Matthias Strolz war von der Bedeutung seines Rücktritts für die Nation berührt. Und ist es noch heute. Sowohl die Betroffenen als auch die sogenannte Öffentlichkeit scheinen die neue Rücktrittskultur zu lieben: das Pathos, die glasigen Augen, das Resümee, die letzte(?) Leistungsschau, die Dankesworte, das Theater. Wobei Maria Vassilakou ein Kunststück gelang: Sie inszenierte ihre Sonntagsmatinee als Überraschung. Kein Beobachter hatte ernsthaft damit gerechnet, dass sie noch einmal antritt, geschweige denn Chancen auf eine Mehrheit in der zerstrittenen Landespartei hätte. Aber beim letzten öffentlichen Adieu sind wir alle ergriffen und milde.

Einen Tag später sieht man die kleine politische Welt wieder klarer: Mit Ausnahme von Strolz haben die genannten Abgänger keineswegs einen wohlbestellten Hof übergeben. (Bei Mitterlehner wurde der Hof wenigstens feindlich und erfolgreich vom Jungbauern übernommen.) Vassilakou, die strategisch vielen in der vormaligen Bundespartei überlegen war und ist, hinterlässt eine stark geschwächte Partei. Über Vassilakous teilweise schwere inhaltliche Fehler wie die Sympathien und Stimmen für das Immobilien-Spekulationsprojekt am Wiener Heumarkt und ihre Erfolge, etwa die Errichtung einer kommerziellen Fußgängerzone als ökologische Maßnahme darzustellen, ließen sich Seiten schreiben. Nur so viel: Gut war Vassilakou da, wo sie mögliche Widerstände verhinderte und Bauten zuließ, wie das neue Wiener Bahnhofsviertel zeigt. (Das ohne Bankenkrise architektonisch noch besser geworden wäre.) Das Positive an der Politikerin: Trotz wahrer Hasstiraden ihrer Gegner hielt sie unbeirrbar an ihren Plänen oder den Ideen ihres Städtebau-Rasputins Christoph Chorherr fest. Selbst in vielen schwierigen Monaten ihrer Amtszeit verlor sie nicht ihren Humor, gewöhnte sich freilich jenen Zynismus von Michael Häupl an, der Menschen nur selten fröhlicher macht. Aber Maria Vassilakou ist Geschichte, mit ihrem Netzwerk wird sie sich beruflich sogar leichter tun als Eva Glawischnig.

Ersetzbar ist jeder, auch wenn nur selten jemand Besserer nachfolgt – um gleich zwei Binsenweisheiten zu strapazieren. Der Nachfolger von Maria Vassilakou steht jedenfalls vor einer gewaltigen Aufgabe: Ohne Erfolg beziehungsweise das Vermeiden eines Misserfolgs der Wiener Landespartei droht das endgültige Aus für die Grünen. Die Bundespartei gleicht einer Konkursmasse, deren Verwalter einem einfach nur leidtun kann. Selbst angesichts einer Rechtsregierung, einer strauchelnden SPÖ, einer de facto bereits aufgelösten Liste Pilz und eines Wechsels an der Spitze der Neos kommen die Grünen nicht auf die Beine.

Besonders herzig ist die Erklärung der wenigen verbliebenen Köpfe in der Partei: Die Grünen seien eben so erfolgreich mit ihrem Umweltschutz gewesen. Dieser greife nun, und alle Parteien kopierten ihn, damit seien die Grünen überflüssig. Verstehe. Das haben nur die Deutschen nicht verstanden.

Nur zur Erinnerung: Im ebenfalls nicht übertrieben linksliberalen Bayern könnten die Grünen Partner der CSU werden. In ihrem Gründungsbundesland Hessen gehen sie als Juniorkoalitionspartner gestärkt in die Wahl. In den deutschen Umfragen sind sie drauf und dran, bundesweit die SPD zu überholen. Und in Österreich? Da müssen sie zuschauen, wie Christian Kern tollpatschig das Thema Klimawandel für sich reklamiert, und sich vor dem Comeback von Alt-Macho Peter Pilz fürchten.



Nun ließe sich argumentieren, dass es schlechtere Nachrichten gäbe, als das Ende einer Linkspartei. Der Blick auf die Grünen in Deutschland aber beweist, dass das so nicht stimmt: Die Grünen ermöglichen neue Regierungsvarianten und damit lebendigere Demokratie.

Im Übrigen sollte Efgani Dönmez für seine Oralverkehr-Aussage über eine deutsche Staatssekretärin nicht nur den türkisen ÖVP-Klub verlassen müssen, sondern gleich den Nationalrat. Den Rücktritt kann er gern zelebrieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.09.2018)