Die FPÖ wird die Geister, die sie gegründet haben, nicht los

So wie es mittlerweile zwei SPÖs gibt, seit jeher mehrere ÖVPs, so gibt es auch bei der FPÖ diverse Schattierungen. Es gibt die Nationalliberalen, die ideengeschichtlich noch aus der alten Honoratiorenpartei herüberreichen und denen Anklänge an den Nationalsozialismus wirklich zuwider sind. Es gibt die Nationalkonservativen, die schon weniger Berührungsängste zum rechten Rand haben, darunter nicht wenige, die NS-Anspielungen augenzwinkernd tolerieren. Und dann gibt es die Neuhinzugekommen, die mit alldem gar nichts zu tun haben, sondern in erster Linie wegen der Anti-Zuwanderungspolitik dazu gestoßen sind.

Hubert Keyl gehört zur zweiten Gruppe. Er war einst die rechte Hand von Ewald Stadler, dann Sekretär von Martin Graf. Und er dürfte abseits seiner Weltanschauung auch kein sehr angenehmer Zeitgenosse sein. Er flog aus zwei Burschenschaften – das muss man auch erst einmal zusammenbringen –, unter anderem, weil er einem Bundesbruder mit dem Staatsanwalt gedroht hatte.

Nun wollte Keyl Verwaltungsrichter werden. Und brachte damit seine Partei – und auch die Regierung – in die Bredouille. Die FPÖ wird die Geister, die sie einst gegründet hatten, anscheinend nicht los.

Wobei sich auch an Keyl selbst die Geister scheiden. Hört man sich unter jenen um, die ihn besser kennen, gibt es diejenigen, die meinen, es sei es völlig unverständlich, so jemanden zum Verwaltungsrichter zu machen. Und andere, die meinen, er sei tatsächlich geläutert. So sieht das auch Keyl selbst: Den Nationalsozialismus lehne er strikt ab, Kontakte zu Gottfried Küssel dementierte er und auch Franz Jägerstätter sehe er heute anders.

Kann man glauben. Oder auch nicht. Franz Jägerstätter wird heute in der Freiheitlichen Partei schon anders gesehen als früher. Aber auch dafür war ein einschneidendes Erlebnis notwendig. Jener Druck, der zum Hinterfragen der bisherigen Position geführt hatte, den die Affäre Kampl 2005 ausgelöst hatte: Der Bundesrat Siegfried Kampl hatte sich in einer Rede gegen die Rehabilitierung von Wehrmachtsdeserteuren ausgesprochen, da diese „zum Teil Kameradenmörder“ gewesen seien. Solch eine Position war in der FPÖ zuvor lange Zeit vielfach gesellschaftsfähig gewesen.

Fachlich jedenfalls schien Hubert Keyl geeignet zu sein: Er war unter 130 Bewerbern dem Vernehmen nach der mit Abstand Bestgereihte. Noch gestern schoss die Leitung des Bundesverwaltungsgerichts – roter Präsident, schwarzer Vizepräsident – via Aussendung freundlich nach: Keyl sei seit Bestehen des Gerichtes juristischer Mitarbeiter des Hauses und man habe sich „von dessen fachlich fundierter und positiver Arbeitsleistung in den vergangenen Jahren täglich überzeugenkönnen“.

Womit einmal mehr die Befürchtungen zur diesmaligen Regierungsbeteiligung der FPÖ – und eben auch der Unterschied zur seinerzeitigen unter Wolfgang Schüssel – offensichtlich werden: Diesmal ist es nicht das Modell Glücksritter, das die freiheitlichen Regierungsbüros beherrscht, sondern das Modell Burschenschafter. Der harte Kern, der nach Jörg Haiders Abtrennung des BZÖ bei der FPÖ blieb. Nun ist nicht mehr Unfähigkeit – mitunter schon auch –, das Problem, sondern Gesinnung.

Wobei auch hier die Welt gewissermaßen ungerecht ist: Heinz-Christian Strache mit seinen einstmaligen Kontakten in die Neonazi-Szene ist heute (mehr oder weniger) anerkannter Vizekanzler, Hubert Keyl geht leer aus. Strache wurde die Läuterung abgenommen, Keyl hatte nicht wirklich Gelegenheit dazu. Und Keyls Ehefrau, die in der Geschichte eine tragende Rolle spielt, war auch lange Straches Sekretärin.

Aber – man darf darauf wetten: Nach der Affäre Keyl wird eine andere kommen – mit anderem Namen, von derselben Partei, mit einer ähnlichen Problemstellung. Die FPÖ schleppt ihre Vergangenheit mit sich herum – von ehemaligen Nationalsozialisten für ehemalige Nationalsozialisten gegründet (die FPÖ, nicht der VdU). Dass der politische Gegner diese offene Flanke nützt, ist klar. Die Partei und ihre Funktionäre tragen aber immer wieder schon auch das ihre dazu bei.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.09.2018)