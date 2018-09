Donald Trump wäre besser Entertainer geblieben

Als Entertainer hat Donald Trump unbestritten seine Qualitäten. Vielleicht hat der Mann ja einfach nur seinen Beruf verfehlt. „Ich könnte das den ganzen Tag lang tun“, schwelgte der US-Präsident während der 80-minütigen Pressekonferenz zum Ende seines New-York-Trips bei der UNO, der ausgefüllt war von bizarren, erratischen Auftritten – eine Soloshow. Dass die Staats- und Regierungschefs bei seiner bombastischen, prahlerischen Rede vor dem UN-Plenum in Hohngelächter ausbrachen, irritierte ihn nur kurz.

Da bezichtigte er China der Manipulation der anstehenden US-Kongresswahlen – ein allzu durchsichtiges Ablenkungsmanöver von der leidigen Russland-Affäre; da verweigerte er Justin Trudeau ein Vieraugengespräch, um das der kanadische Premier gar nicht gebeten haben will. Zugleich mutierte Nordkoreas Diktator, Kim Jong-un, binnen eines Jahres vom „Raketenmann auf Selbstmordmission“ zum honorigen Brieffreund aus Pjöngjang. Vor wenigen Wochen erst habe ihn ein Anhänger auf das drohende Massaker in der syrischen Provinz Idlib aufmerksam gemacht, gestand der mächtigste Mann der Welt ein, der sich neuerlich als weltpolitischer Ignorant entpuppte. Einen kurdischen TV-Reporter sprach er zum allgemeinen Gaudium als „Mister Kurd“ an.

All dies kaschiert allerdings nicht, dass die Trump-Regierung – nicht zuletzt in der Iran-Frage – in Isolation geraten ist. In seiner Rolle als Anti-Trump legte Emmanuel Macron in seiner Rede ein resolutes Gegenprogramm vor, das demonstrativen Applaus erntete. Im Stundentakt traf Donald Trump in seiner Heimatstadt die Führer der westlichen Welt – von Japans Shinzō Abe über Theresa May bis zu Benjamin Netanjahu. Die Innenpolitik kam ihm indes immer in die Quere. Schon seine UN-Rede war vor dem Hintergrund des US-Wahlkampfs mehr an die Heimatfront gerichtet als an die Weltöffentlichkeit: „America first“ geht vor Globalisierung. Die Verteidigung der republikanischen Mehrheit im Kongress hat Priorität.

Ständig holten Trump in New York die Kalamitäten aus Washington ein – die Turbulenzen um die Nominierung des in eine Schlammschlacht verwickelten Höchstrichters Brett Kavanaugh oder die irrwitzigen Rücktrittsspekulationen um Vizejustizminister Rod Rosenstein, der Trump im Vorjahr angeblich im Oval Office abhören wollte, um das Chaos im Weißen Haus zu offenbaren und ein Amtsenthebungsverfahren wegen Instabilität einzuleiten. Das Drama ging während der UNO-Sitzungswoche in einer Art Parallelaktion mit ganzer Wucht weiter.



Nach der Rückkehr aus dem Trump Tower ins Weiße Haus steckt der Präsident erneut mittendrin im Schlamassel. Noch in New York kündigte er an, den Budgetentwurf notgedrungen zu billigen, um eine neuerliche Finanzkrise – einen „Shutdown“ – abzuwenden. Er kritisierte die Notenbank wegen ihrer Politik der Zinserhöhungen. Und er will Rosenstein, der die Ermittlungen Robert Muellers in der Russland-Causa überwacht, offenbar vorerst bis zu den Kongresswahlen im Amt belassen – ebenso wie dessen Chef, den ungeliebten Justizminister Jeff Sessions. Dazu rieten ihm seine Einflüsterer. Nach der Wahl und einer möglichen Schlappe dürfte freilich ein umfassendes Revirement anstehen.

Trumps Hauptinteresse galt zunächst jedoch dem Hearing von Kavanaugh und seiner Anklägerin, der Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford, die ihn der versuchten Vergewaltigung im Sommer 1982 beschuldigt. Aussage steht gegen Aussage, ein Fall von „She said, he said“, der Erinnerungen an die Kontroverse um die Richterernennung des Republikaners Clarence Thomas vor 27 Jahren weckt. Statt die Nominierung Kavanaughs durchzupeitschen, droht den Republikanern jetzt ihr Kandidat durchzufallen. Die Kongresswahl im November könnte Trump der Möglichkeit berauben, das vakante Amt im Obersten Gerichtshof mit einem stramm konservativen Richter zu besetzen.

In Washington bricht ein turbulenter politischer Herbst an. Melania Trump flieht fürs Erste nach Afrika: zur ersten Auslandsreise als First Lady auf Solopfaden. Ihr Motto lautet womöglich: „Lieber Auszeit im afrikanischen Busch als im brutalen Washingtoner Politdschungel.“

E-Mails an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.09.2018)