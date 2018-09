Was die Freiheitlichen gelernt haben – und was nicht

Wer hätte das gedacht? Zehn Jahre nach dem Unfalltod Jörg Haiders in Kärnten sitzt die FPÖ wieder in einer Regierung mit der ÖVP. Es ist nicht mehr seine FPÖ, zum Zeitpunkt seines Todes waren Kärntner und sonstige Anhänger Haiders im parteipolitischen Spin-off BZÖ vereint, die „alte“ FPÖ unter Führung Heinz-Christian Straches war auf Distanz. Und genau genommen sind es auch nicht die Schwarzen, mit denen Strache heute koaliert, sondern die Türkisen unter der Führung von Sebastian Kurz, die überzeugte ÖVPler sind, aber mit mancher Tradition eben gebrochen haben.

Beide Nachfolger von Wolfgang Schüssel einerseits und Jörg Haider beziehungsweise eben dessen austauschbaren Wiener Statthaltern andererseits haben eines gemeinsam: Sie setzen alles daran, echte und vermeintliche Fehler der alten schwarz-blauen Regierung nicht zu wiederholen, und verfallen zum Teil in ganz ähnliche Muster wie Schwarz-Blau.

Beginnen wir bei den Fehlern, und zwar bei den echten. In keiner anderen Periode gab es so viele Fälle von tatsächlicher oder mutmaßlicher Korruption wie bei den Privatisierungen. Bis heute sind die Gerichte damit beschäftigt: Karl-Heinz Grasser war entweder der schlaueste Mastermind einer Geldverschiebeaktion auf Kosten der Steuerzahler oder der größte ahnungslose Unglücksvogel, den die Zweite Republik jemals erlebt hat. Er widerlegt übrigens auch die personelle Urteilskraft von Jörg Haider und später Wolfgang Schüssel, die ihn erfunden haben.

Dann wären da die vermeintlichen Fehler, die aus heutiger Sicht dazu geführt haben, dass die SPÖ spät, aber doch die Kanzlerschaft zurückholen konnte: also notwendige Reformen im Pensionsbereich, die die Opposition mit Kritik und entsprechender Darstellung nützten, um Schüssel und seine Regierung als eiskalte Neoliberale abzustempeln.

Hört man dieser Tage neben dem Kickl-Gewitter genauer hin, sind da neue Signale. Wenn etwa die Regierung den Sozialpartnern unerlaubterweise rät, die Löhne ordentlich zu erhöhen, ist dies genau der Angst geschuldet, als „unsozial“ zu gelten. Nur so führt man weder verantwortungsvoll eine Regierung noch ein Land. Es steht zu befürchten, dass wir weitere solche Signale hören werden.

Womit wir bei den Mustern wären, die wir von Schwarz-Blau kennen. Bei der ÖVP geht es um die feine Gefühlsgrenze zwischen Unaufgeregtheit, peinlicher Berührung, Rücksicht auf den Koalitionspartner und Rückzug in die Stille des Kanzleramts. Was tun, wenn in den FPÖ-Reihen Patzer (AUVA-Reform), Fettnapfturmspringen (verschriftlichte Öffentlichkeitsarbeitsanweisungen gegen unliebsame Medien), Rechts-außen-Ausrutscher (Liederbuchaffäre) und fragwürdige brachiale Sumpftrockenlegungsaktionen (BVT-Skandal) passieren? Schweigen oder distanzieren? Beim Thema BVT halten sich die Kurz-Türkisen auffällig zurück. Altschwarze monieren das längst. Zuletzt reagierte Kurz aber rasch mit Kritik am Mediendisziplinierungsmail aus dem Innenressort. Solche Konflikte werden nicht weniger werden.



Und dann sind da die Freiheitlichen selbst: Fachlich mag das Personal besser sein als in der Wenderegierung vor bald 20 Jahren, ideologisch steht das Team viel weiter rechts. Und: Nach den ersten Monaten im Kreideaufnahmemodus wird das Selbstbewusstsein der FPÖ immer größer, die Lust, auch lauter aufzutreten, wächst. Egal, ob es um Macht oder um Jobs geht, arbeiten die Freiheitlichen konsequent daran, ihre Parteigänger ins politische System zu setzen. Das ist bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, SPÖ und ÖVP haben das auch so gemacht. Das ist aber nur akzeptabel, solang Qualifizierte zur Verfügung stehen. Und solang die festgeschriebenen (und unausgesprochenen) Regeln eingehalten werden, also ein Mindestmaß an Respekt vor Andersdenkenden eingehalten wird.

Für die FPÖ ist diese Regierungsbeteiligung ein Test auf offener Bühne: Kann sie Regierungsverantwortung tragen und damit umgehen, ja oder nein? Unter ihrem Bin-dann-mal-weg-Parteichef Jörg Haider ist ihr das einst nicht gelungen. Der Beweis, dass es diesmal anders wird, ist noch nicht erbracht.

