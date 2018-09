Erdogans Besuch in Deutschland und die Menschenrechte

Eigentlich hätte der Staatsbesuch dazu dienen sollen, das komplizierte Verhältnis zu entkrampfen. Doch letzten Endes sind die Differenzen zwischen dem türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan, und den offiziellen Vertretern Deutschlands klar zutage getreten. Und das ist auch gut so. Der – zum Teil ohnehin sehr vorsichtige – Widerspruch, den Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier öffentlich gegenüber der Politik Erdogans einlegten, war auch das Mindeste, was man sich von deutschen Spitzenpolitikern erwarten konnte. Bleibt zu hoffen, dass während Erdogans Deutschland-Aufenthalt in den vergangenen Tagen hinter verschlossenen Türen noch deutlichere Worte gesprochen wurden.

Themen dafür gibt es genug: Nach dem Putschversuch im Juli 2016 ist Erdogan dazu übergegangen, die politischen Strukturen des Landes in ein zunehmend autoritäres System umzubauen. Gegen kritische Journalisten wird mit der Waffe des Strafrechts vorgegangen. Zehntausende Türken wurden unter meist sehr fadenscheinigen Vorwürfen inhaftiert oder aus ihren Jobs geworfen. Unter den eingesperrten Personen befinden sich auch Deutsche und Österreicher. Auf deren Freilassung müsste Berlin – und auch Wien – noch weitaus stärker drängen, als das bisher der Fall war.

Der Friedensprozess mit den Kurden liegt in Scherben. Und das türkische Militär hat diesen Konflikt immer tiefer in den Norden Syriens hineingetragen – etwa mit der Eroberung der Stadt Afrin Anfang dieses Jahres.

Sehr laut sind europäische Politiker generell nicht, wenn es um das öffentliche Benennen unhaltbarer menschenrechtlicher Zustände in Ländern geht, in denen man Interessen hat. Gegenüber Russlands Präsidenten, Wladimir Putin, oder Vertretern Chinas wird durchwegs noch weniger Mut aufgebracht, Kritik deutlich auszusprechen, als nun gegenüber Erdogan.

Ähnliches gilt auch für den Umgang mit anderen Staaten, in denen teilweise schlimmere Zustände herrschen als in der Türkei. Daran wird sich wohl auch nichts ändern. Derzeit verhandeln europäische Politiker mit diversen Regierungen Nordafrikas, um sie als Verbündete bei der Rückführung oder dem Stoppen von Flüchtlingen und Migranten zu gewinnen. Mit Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi hat einst Italiens Regierung ein derartiges Abkommen geschlossen. Zuletzt wurde nicht nur mit Libyens offizieller Regierung, sondern auch mit lokalen Warlords verhandelt.

Eine wichtige Rolle in diesen Plänen soll auch Ägypten spielen. In puncto Medienfreiheit rangiert Ägypten in der Aufstellung von Reporter ohne Grenzen mit Rang161 noch schlechter als die Türkei, die Platz157 einnimmt. Rund um Staatschef Abdel Fatah al-Sisi wurde ein Personenkult aufgebaut, Kritik an ihm ist so gut wie unmöglich. Trotzdem wird er in Europa als Partner gesehen.



Auch auf Erdogan wird in der EU gesetzt, um die Weiterreise von Flüchtlingen nach Europa zu verhindern. Und das ist mit ein Grund dafür, warum man den türkischen Präsidenten in den vergangenen Jahren nicht zu sehr verärgern wollte.

Zugleich ist das Verhältnis der EU-Staaten zur Türkei im Vergleich zu jenem zu anderen Ländern etwas Besonderes: Die Türkei ist Mitglied der Nato, und mit ihr werden offiziell nach wie vor EU-Beitrittsverhandlungen geführt. Es bestehen enge wirtschaftliche und menschliche Beziehungen. In Deutschland und Österreich leben viele Personen, die selbst oder deren Eltern in der Türkei geboren sind. Sie haben eigentlich eine wichtige Brückenfunktion inne. Dass Erdogan immer wieder versucht, sie für seine politischen Zwecke zu instrumentalisieren, hilft freilich nicht.

Sowohl den Regierungen der EU-Staaten als auch der türkischen Führung sollte daran gelegen sein, vernünftige Beziehungen zu unterhalten. In Europa braucht man die Türkei als stabilen, erfolgreichen Partner. Doch damit das Land diese Rolle einnehmen kann, sind demokratische und rechtsstaatliche Verhältnisse nötig. Gerade auch deshalb sollte man in der EU Erdogans Schritte genau beobachten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.10.2018)