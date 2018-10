Wir Fragmentierten

Manchmal hält sich die Realität an simple Regieanweisungen. Ein Republikaner und Fan von Donald Trump wird also verdächtigt, die Paketbomben an dessen prominente Kritiker verschickt zu haben: Demokraten, Schauspieler, Medienmacher und Ex-Präsidenten.

Ist Trump daher nun „mit schuld“, wie manche meinen? Schließlich betreibt er im Vorfeld der Kongresswahlen genüsslich Spaltungsrhetorik, wertet seine Gegner ab – als „Feinde des Volkes“, die er „hasst“. Trotzdem kann man Trump weder für das Tun eines Radikalen noch für das gesellschaftliche Klima einer gesamten Nation verantwortlich machen. So mächtig ist auch ein US-Präsident nicht. Mächtig unverantwortlich dagegen ist er sehr wohl.

Denn Trump hat Verschwörungstheorien genährt, wonach der „bomb stuff“ den Republikanern schaden solle. Und er hat die Paketbomben zwar verurteilt, aber den Adressaten ausgerichtet, dass sie – explizit die „Mainstream“-Medien – sich das selbst zuzuschreiben hätten. So verhält sich in einer Krisensituation keiner, der sein Amt respektiert, der ein Präsident für alle sein will.

Aber das will Trump wohl auch nicht. Macht er doch täglich klar, dass er sich mehr als exklusiver Anführer seiner Anhänger denn als ein Einender versteht. Und mit der Haltung ist er vielleicht auch nicht alleine. Denn sie liegt, wenn es nach Francis Fukuyama geht, quasi in der Luft. „Identity“ heißt das neue Werk des US-Politologen. Demnach geht es in der Politik statt um ökonomische Fragen zunehmend um solche der Identität(en). Die Linke habe zuerst damit begonnen, schreib Fukuyama. Nämlich damit, einzelnen gesellschaftlichen Gruppen nicht nur Anerkennung, sondern auch das Recht auf eine eigene Weltsicht zuzugestehen. Die Rechten hätten das Konzept kopiert und auf die gekränkte Arbeiterklasse umgelegt. Das Ergebnis: eine fragmentierte Gesellschaft mit kleinen, abgegrenzten Wahrheits- und Gefühlsterritorien, die man nur mit gültigen Papieren passieren darf.

Fukuyamas Buch ist eines von mehreren Werken (z. B. „Die große Gereiztheit“ von Bernhard Pörksen), die uns jüngst vor Augen führen, dass wir – als Individuen, aber auch als politisches System – weniger rational sind, als wir gern glauben. Hüben wie drüben mehr Bauch als Kopf.

Nun sind Gefühle per se nichts Schlechtes. Solange man sie – aber wer kann das immer? – von Fakten zu trennen weiß. Passiert das nicht, werden angebliche Sachdebatten rasch zu Glaubenskriegen. Und die sind schwer zu gewinnen. Außer einer konvertiert. Die Lösung für diese laufenden und künftigen Mehr-Fronten-Identity-Wars? Findet man auch in den vielen klugen Analysen zu dem Thema nicht. Aber Ansätze: Sie reichen vom vorurteilsfreien Zuhören bis zur „robusten Zivilität“, wie Timothy Garton Ash das wehrhafte Aushalten von Beleidigungen bezeichnet. Letztlich läuft es wohl darauf hinaus, sich die eigene Irrationalität einzugestehen und es – nach dem Motto „Fake it till you make it“ – mit der eigenen bestmöglichen Fiktion von Rationalität zu probieren.

Klingt mühsam und ist es auch. Aber alternative Rationalität ist keine Alternative.

ulrike.weiser@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.10.2018)