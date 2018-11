Wien muss ein bisschen mehr London werden!

Als Österreicher verfolgt man die Ereignisse im Vereinigten Königreich mit Staunen. Dort verzichten Minister doch tatsächlich auf ihre Posten, wenn sie nicht einer Meinung mit der Premierministerin sind. Und Abgeordnete der eigenen Partei sammeln Unterschriften für ein Misstrauensvotum gegen Theresa May.

In Österreich sind alle schon in Aufruhr, wenn ein Minister auch nur einen Halbsatz abseits der Message Control loslässt. Abstimmungen im Parlament sind so spannend wie ein Skirennen, bei dem man das Ergebnis schon weiß. Abgeordnete verhalten sich, wie es der Parteichef befiehlt, selbst wenn es der eigenen Meinung der Mandatare widerspricht. Manche Gesetze werden nicht einmal mehr gelesen. Erst kürzlich verabschiedete der Nationalrat ein Gesetz, das mit „xx. Monat 201x“ in Kraft treten soll.



Beide Modelle – sowohl das britische als auch das österreichische – haben ihre Vor- und Nachteile. Es ist schon schwer genug, einen Plan für den Brexit zwischen der EU und der britischen Premierministerin auszuhandeln. Wenn nun auch die Abgeordneten aus den eigenen Reihen der Regierungschefin in den Rücken fallen, wird es noch komplizierter.

Andererseits heißt Demokratie eben, dass ein Regierungschef nicht allmächtig ist. Und wer sagt, dass nicht etwas Gescheites herauskommen kann, wenn Abgeordnete nach der Lösung suchen? Als Gegenargument wird in Österreich oft die lange Nacht der offenen Kassen am 24. September 2008 angeführt. Kurz vor der damaligen Nationalratswahl gab es einen koalitionsfreien Raum. Im Rahmen des freien Spiels der Kräfte wurden Milliarden als Wahlzuckerln verpulvert. Aber auch damals stimmten die Abgeordneten doch nicht frei für die Wahlzuckerln, sondern weil es ihre jeweilige Partei so vorgab.

Wer weiß, vielleicht hätten die Abgeordneten sonst sogar etwas mündigere Entscheidungen getroffen? Doch zu sehr hängt die eigene Karriere an einem seidenen Faden, den die Parteiführung jederzeit durchtrennen kann.



Abhilfe kann hier nur ein neues Wahlrecht schaffen. Würden Abgeordnete – ähnlich wie in Großbritannien – direkt in ihrem Wahlbezirk gewählt werden, hätten sie mehr Autorität. Sie müssten dann nicht nur ihrem Parteichef, sondern vor allem auch ihren Wählern Rede und Antwort stehen und einzelne Entscheidungen begründen.

Die Gefahr eines solchen Modells wäre freilich, dass sich Abgeordnete zu sehr von regionalen Interessen leiten lassen. Nach dem Motto: „Bekommt mein Wahlbezirk nicht eine neue Brücke, stimme ich der gesamten Steuerreform nicht zu.“ Wenn ein Kanzler nun neben Koalitionspartnern, Bünden und Teilorganisationen auch noch alle regionalen Abgeordneten zufriedenstellen muss, wird er am Ende nicht einmal die eine Brücke verwirklichen können.

Mit einer direkten Wahl müsste wohl ein Mehrheitswahlrecht Hand in Hand gehen. Nun kann man über Sinn und Unsinn der Wahlrechtsmodelle streiten. Aber der Vorteil des britischen Wahlrechts liegt darin, dass meist (wenn auch nicht zwangsläufig) eine Partei die absolute Mehrheit erhält. Die Regierungspartei könnte also große Projekte voranbringen. In Detailfragen aber müsste der Kanzler mit den Abgeordneten diskutieren und ihre Einwände ernst nehmen. Und Mandatare, die als Promis die Wahlliste aufgehübscht haben, könnten nach dem Urnengang nicht mehr so spurlos in den Abgeordnetenbänken verschwinden. Zumindest, wer wieder gewählt werden will, muss sich zeigen.



Auch die britische Politik ist nicht ohne Probleme, und Österreich möge sich bitte insbesondere beim Thema EU-Austritt kein Beispiel an der Insel nehmen. Aber wenn es um die Courage der Abgeordneten und den Ideenwettbewerb der einzelnen Politiker geht, lässt sich sagen: Wien muss London werden! Ein bisschen zumindest.

