Linksruck der Wiener Grünen oder: Maria Vassilakous letzte Niederlage

Ob und wie sehr der grüne Bundessprecher Werner Kogler den Sieg von Birgit Hebein als neue Nummer eins bei den Wiener Grünen gefeiert hat, ist nicht überliefert. Die Freude dürfte jedenfalls enden wollend sein – wie auch bei der grünen Frontfrau, Maria Vassilakou, um deren Nachfolge als Wiener Vizebürgermeisterin und Stadträtin es in der Nacht auf Dienstag ging. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Kogler wie auch Vassilakou nicht die nun siegreiche Wiener Gemeinderätin Birgit Hebein favorisiert hatten, sondern deren Kollegen Peter Kraus.

Der 32-jährige frühere Büroleiter Maria Vassilakous, der zum Realo-Flügel zählt und von Kogler mehrfach als Zukunftshoffnung gelobt wurde, hätte ein Symbol der Erneuerung, eines deutlichen Neuanfangs für Wien und die Bundespartei werden sollen. Geworden ist es Birgit Hebein (51), die zum Links-außen-Flügel der ohnehin weit links stehenden Wiener Grünen zählt. Und die zwei Jahre älter ist als Vassilakou, die sich im Juni zurückzieht. Ein Generationenwechsel sieht anders aus.

Die wichtigste grüne Landespartei hat mit Hebein eine radikale Kurskorrektur vollzogen. Nicht mehr reiner Pragmatismus steht im Vordergrund, also eine Regierungsbeteiligung um (fast) jeden Preis, sondern wieder die ideologische Ausrichtung. Das signalisiert: Vielen in der Partei ist der Preis des Regierens in der Zwischenzeit zu hoch – wie auch das umstrittene Bauprojekt am Wiener Heumarkt gezeigt hat, das die Parteispitze gegen den Protest der grünen Basis durchpeitscht.

Genau diese Reideologisierung dürfte Kogler beim Neuaufbau auf Bundesebene Kopfzerbrechen bereiten: In Innsbruck konnte der grüne Realo Georg Willi mit Sachpolitik erstmals das Bürgermeisteramt erobern – während die Bundesgrünen aus dem Parlament geflogen sind. Die deutschen Grünen schießen mit einem Führungsduo auf Realo-Kurs laut Umfragen in die Höhe und überholen bereits die SPD. Aber in Wien fällt der Kandidat des Realo-Flügels durch – die grüne Basis wählt vielmehr eine Vertreterin des Links-außen-Flügels zur Nachfolgerin Maria Vassilakous. Damit erfolgt nicht nur ein Weg in die entgegengesetzte Richtung jenes Pfades, mit dem die Grünen zuletzt erfolgreich waren. Es wirft auch Fragen auf für die geplante Erneuerung der Bundesgrünen, die an der Neuaufstellung der Wiener Grünen hängt.

Taktisch ist die Wahl Hebeins für die Grünen in Wien eine Chance. Die SPÖ unter Bürgermeister Michael Ludwig ist von links außen deutlich in die Mitte gerückt – das macht enorm viel Raum frei für die Wiener Grünen bei der Wien-Wahl 2020, die auf nächstes Jahr vorgezogen werden könnte. Denn die Bestellung Hebeins erwischt die SPÖ zusätzlich auf dem falschen Fuß: Hebein hat das Alkoholverbot am Praterstern heftig kritisiert. Das war der erste Pflock, den Michael Ludwig als neuer SPÖ-Chef in Wien politisch eingeschlagen hat. Davor hat sie (von der SPÖ geplante) Verschärfungen bei der Wiener Mindestsicherung zu Fall gebracht, indem sie die Maßnahme zur Koalitionsfrage erhob.

Mit Hebein geht Rot-Grün nun in turbulente Zeiten. Immerhin überlegt Bürgermeister Michael Ludwig die Ausweitung des „Wien-Bonus“ (Bevorzugung von Wienern gegenüber neu Zuziehenden) vom Wohn- auch auf den Sozialbereich. Für die Sozialarbeiterin Hebein wäre das eine rote Linie. Also eine Koalitionsfrage. Damit ist Hebein eine zweifache Kampfansage der grünen Basis an die Ludwig-SPÖ, während sich Türkis-Blau entspannt zurücklehnen kann – ist doch zu erwarten, dass Hebeins Kurs deutlich nach links führen und polarisieren wird, wovon Türkis-Blau profitieren dürfte – auf Kosten der SPÖ Wien.



Dass Rot-Grün an der Entscheidung von Montagnacht zerbricht, ist angesichts der Umfragedaten unwahrscheinlich – beide Parteien können sich derzeit keine Neuwahlen leisten. Nur: Hebein wurde von der grünen Basis gewählt, um den Juniorpartner der Rathauskoalition deutlich nach links zu führen, während die SPÖ aktuell nach rechts zieht. In der Physik nennen Techniker eine derartige Konstellation „Zerreißprobe“. Da kann alles passieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.11.2018)