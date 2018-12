Lektion in Sachen Rechtsstaat für die Law-and-Order-Partei

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) gebietet einem behördlichen Treiben Einhalt, das jedem rechtsstaatlich denkenden Menschen Unbehagen bereiten musste. Auf Basis einer angeblichen türkischen Wählerevidenzliste, die der FPÖ anonym zugespielt worden sein soll, wurden Zehntausende türkischstämmige Österreicher daraufhin überprüft, ob sie nach ihrer Einbürgerung erneut die türkische Staatsbürgerschaft angenommen hatten.

Nach österreichischem Recht wäre das ein Grund, die hiesige Staatsbürgerschaft zu verlieren. Ausgerechnet die Law-and-Order-Partei FPÖ muss sich jetzt aber vom Höchstgericht sagen lassen, dass eine so gravierende Rechtsfolge wie der Entzug des österreichischen Passes nicht auf einer obskuren Liste beruhen darf, sondern Ergebnis eines rechtsstaatlich sauberen Verfahrens sein muss. Ohne Rücksicht auf die Tatsache, dass die FPÖ mit dem Verzeichnis seit Frühjahr 2017, damals noch in Opposition, Stimmung gegen die türkischstämmige Bevölkerung macht.

Bei der Liste ist weder gesichert, dass sie echt ist, noch, dass sie nicht von dritter Seite verändert worden ist. Den Betroffenen, denen nicht weniger drohte als die Staatenlosigkeit und der Verlust der wirtschaftlichen Existenz, wurde Unmögliches abverlangt: Sie sollten beweisen, dass sie nicht darum angesucht haben, die türkische Staatsbürgerschaft wiederzubekommen. Solche Negativa sind bekanntlich schwer nachzuweisen. Der VfGH hat denn auch erklärt, dass die Beweislast für den Nichtwiedererwerb der türkischen Staatsbürgerschaft nicht den Betroffenen aufgebürdet werden darf.

Genau das war aber im Fall jenes Mannes geschehen, der sich jetzt durchgesetzt hat. Er war in den 1960er-Jahren als Sohn eines türkischen Gastarbeiters nach Österreich gekommen, jetzt sollte ihm die österreichische Staatsbürgerschaft aberkannt werden. Denn sein Name findet sich auf jener Liste von 95.000 Personen, die im Verdacht stehen, nach der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft auf eigenen Wunsch wieder zu Staatsbürgern der Türkei geworden zu sein. Weil weder das türkische Generalkonsulat in Wien noch die Personenstandsbehörde der Heimat seiner Vorfahren dem Mann bescheinigen wollten, dass er kein Türke ist, konnte er diesen Nachweis nicht erbringen. Die Wiener Landesregierung begnügte sich aber mit der Liste als Beweismittel gegen den angeblichen Doppelstaatsbürger. Und vernachlässigte damit ihre Pflicht, die relevanten Fakten zu ermitteln.

Das müssen die Behörden jetzt in Tausenden Fällen tun, in denen die vermeintliche Wählerevidenz über Existenzen zu entscheiden drohte. Das umstrittene Thema der Doppelstaatsbürgerschaften kann damit aber noch lang nicht abgehakt sein. Vielmehr könnte das VfGH-Erkenntnis den Anlass bieten, eine sachliche und nicht von nationalen Emotionen geleitete Diskussion zu führen. Zu fragen wäre etwa, ob Österreich sich dem internationalen Trend widersetzen soll, Doppelstaatsbürgerschaften zu vermeiden, und zwei Pässe für alle zulassen soll, die sowohl zu ihrer Heimat als auch zu Österreich als Wohnsitzland ernst zu nehmende Verbundenheit haben. Das dürfte dann aber nicht bloß für – um ein Beispiel zu nennen – Amerikaner gelten, sondern müsste eben auch Türken zugutekommen.

Wenn aber die restriktivere Haltung Bestand haben soll, müsste sie für alle ungeachtet ihrer Herkunft gleich gelten. Stichwort für alle gleich: Das im Regierungsprogramm enthaltene Vorhaben, Südtirolern die österreichische Staatsbürgerschaft als zweite zu verleihen – warum nicht auch Altösterreichern in Slowenien oder Ungarn? –, dürfte schon aus Gründen fehlender politischer Opportunität fallen gelassen worden sein: Große Freude hätte damit eigentlich niemand.

Emotional darf und soll nur zugunsten jener Nachkommen von Opfern des Nationalsozialismus argumentiert werden, die im Ausland leben, aber zusätzlich Österreicher werden wollen. Wo bleibt eigentlich das vereinfachte Verfahren für ihre Einbürgerung, das die türkis-blaue Koalition versprochen hat?

E-Mails an: benedikt.kommenda@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2018)