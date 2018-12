Erste Zwischenrechnung im Wirtshaus der Weltwirtschaft

Stellen wir uns die Weltwirtschaft einfach einmal als Wirtshaus vor, in dem verschiedene Staaten und Branchen am Tisch sitzen und das tun, was man im Wirtshaus so tut. Sie essen und trinken, völlern und saufen, lachen und streiten. Es ist spät, halb drei in der Früh.

Das Rauchverbot wird von manchen schon ignoriert. Die Kellner, das sind in diesem Bild die Notenbanken, sind die Einzigen, die noch halbwegs nüchtern sind. Ihnen ist klar: Es ist Zeit für eine Zwischenrechnung. Die amerikanische Federal Reserve, seit vielen Jahren Chefkellnerin, macht den ersten Schritt. Die Zinsen steigen. Es wird kassiert.

Ein Raunen geht durch den Saal. Einige sind gar nicht glücklich. „Wozu jetzt?“, fragen sie: „Machen wir das später. Wir laufen nicht davon. Wir wollen noch feiern.“ Die Anführer dieser Fraktion sitzen am besten Tisch und tragen die schönsten Anzüge. Das sind die Finanzjongleure, die Großbanken und Investmentfirmen. Sie haben schon einmal die Party fast ruiniert mit ihren Eskapaden. Dafür gab es böse Blicke, mehr aber auch nicht. Dann ging das Fest weiter. Noch wilder.



Am Nebentisch sitzen Australien und Kanada, längst berauscht von den eigenen Immobilienmärkten, auf denen die Preise steigen und steigen. Hier wollen die Kellner lieber früher als später kassieren, damit es nicht eskaliert.

Ähnlich ist es am Stammtisch der Tech-Geeks aus Kalifornien. Facebook hat ein Jahr zum Vergessen hinter sich, aber die bösen Nachrichten hören nicht auf, und die Stimmung (der Börsenkurs) wird immer schlechter. Apple geht es ähnlich – wenn auch nicht ganz so schlimm. Datenskandale hat man sich bisher erspart, aber die iPhone-Verkaufszahlen waren schon einmal besser. Die Zwischenrechnung ist hoch. Es wurde hart gefeiert. Jetzt heißt es erst einmal ausnüchtern.

Die Schwellenländer kennen das Problem. Auf dem Höhepunkt der Nacht gehört ihr Tisch stets zu den lautesten, den coolsten. Alle wollen dort sitzen und mittrinken. Jetzt, da der Kellner eine strenge Miene aufzieht (und die Dollar dank der steigenden Zinsen in die USA zurückfließen), setzt der Kater bereits ein, bevor die Sonne aufgeht. Für diesen Tisch kann die Rechnung gar nicht früh genug kommen. Einige sind sogar schon eingeschlafen. Kein schönes Bild.



Bei den Asiaten ist die Stimmung noch besser. Hier werden Pläne geschmiedet, den Chefkellner einfach auszutauschen und die Kontrolle im Wirtshaus selbst zu übernehmen. Aber China, der Boss am Asientisch, weiß natürlich: Ganz ohne Amerika kommt man nicht aus. Seit Stunden geht es hin und her zwischen den großen Jungs. Zuerst wird gestritten, dann Bruderschaft getrunken.

Etwas abseits sitzt Russland mit seinen Freunden aus Zentralasien und dem Nahen Osten. Das sind die harten Typen. Niemand mag sie so recht – aber alle wissen: Die haben Zigaretten (Rohstoffe), und Russland hat sogar einen Flachmann dabei. Der Kellner wirft böse Blicke. Aber abkassiert wird noch nicht.

Am Europastammtisch herrscht – wie fast immer – komplettes Chaos. Frankreich hat Stress zu Hause, die Briten wollen ihren eigenen Tisch. Deutschland pocht auf eine strenge Rechnung, Italien will die Zeche prellen. Aber man sitzt am selben Tisch – und muss sich zusammenraufen. Was heißt: Die Nacht darf keinesfalls eskalieren, denn Europa ist noch gar nicht bereit für eine Zwischenrechnung in Form einer Zinsanhebung.



Und Österreich? Noch ist Zeit, sich auf das Ende der Party vorzubereiten. Jetzt wäre es vernünftig, ein Glas Wasser zu trinken (Steuersenkungen) und ein Kopfwehpulver einzuwerfen (Strukturreformen) – dann wird der Kater vielleicht nicht so schlimm. Das würde auch den Stammtisch der Realwirtschaft freuen, wo Industrie-, Dienstleistungs- und Exportsektor gerade erst in Schwung kommen. Darum geht es auch den Kellnern. Die erste Zwischenrechnung soll ja nur die schlimmsten Eskapaden verhindern. Aber die Party soll schon noch weitergehen.

E-Mails an: nikolaus.jilch@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.12.2018)