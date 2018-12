Warum Trumps überstürzter Abzug aus Syrien ein Fehler ist

In den Straßen der Stadt wurde nach wie vor gekämpft. Doch der Vormarsch der Jihadisten war gestoppt worden. Jetzt drängten kurdische Kräfte mit US-Luftunterstützung die Milizionäre des sogenannten Islamischen Staates (IS) immer weiter zurück. Vor genau vier Jahren wurde in der nordsyrischen Stadt Kobane eine entscheidende Schlacht geschlagen. Die Niederlage des IS in Kobane war der Anfang vom Ende seiner Herrschaft über den Norden Syriens. Denn von der erfolgreich verteidigten Enklave und ihren Gebieten weiter östlich aus nahmen kurdische Kämpfer nun den IS in die Zange. Die Jihadisten wurden erst aus dem Grenzgebiet zur Türkei vertrieben und schließlich auch aus ihrer Hochburg Raqqa.

Die USA sind damals ein Bündnis mit den sogenannten Volksverteidigungseinheiten (YPG) der syrischen Kurden eingegangen. Doch jetzt hat Präsident Donald Trump diese Allianz offenbar aufgekündigt. Mit seiner Entscheidung, aus Syrien abzuziehen, riskiert er weitreichende Folgen. Die türkische Regierung lässt an der Grenze bereits Truppen aufmarschieren. Sollte Ankara tatsächlich eine Großoffensive starten, droht eine weitere Front in dem jahrelangen Krieg aufzubrechen. Das Resultat wären erneut zahlreiche Tote und Hunderttausende Flüchtlinge.

Unter Einbeziehung von Vertretern der Araber und diverser Minderheiten haben Syriens Kurden eine Selbstverwaltung eingerichtet. Das de facto autonome Gebiet steht unter der politischen Führung der Partei der Demokratischen Union (PYD) und dem militärischen Kommando der Volksverteidigungseinheiten. Beide gelten als Schwesterorganisationen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die in der Türkei einen Untergrundkrieg führt.

Ankara ist das politische Experiment der Kurden auf der anderen Seite der Grenze seit Langem ein Dorn im Auge. Anfang des Jahres eroberten türkische Truppen und verbündete syrische Milizen bereits Afrin – eine Enklave im Westen des quasiautonomen Gebiets. Weiter östlich waren dem türkischen Militär jedoch die Hände gebunden. Denn hier hatten die US-Streitkräfte Stützpunkte eingerichtet. Mit dem angekündigten Abzug der Amerikaner ist jetzt aber alles anders.

Bei vielen seiner Anhänger mögen Trumps Rückzugspläne auf Zustimmung stoßen – quasi als Teil der „Amerika zuerst“-Politik. Doch der überhastete Schritt schadet den USA. Trump setzt sich – und damit das ganze Land – nicht nur dem Vorwurf aus, einen langjährigen Alliierten zu verraten. Er begeht auch einen strategischen Fehler. Ein Krieg zwischen der Türkei und den kurdischen Einheiten würde Syrien weiter destabilisieren. Die YPG-Kämpfer, die jetzt die letzten IS-Basen entlang des Euphrat einnehmen, könnten ihren Vorstoß stoppen und an die Front gegen die Türkei abrücken. Den IS-Extremisten würde das eine Atempause verschaffen.

Aber auch andere Akteure profitieren von der Entscheidung Trumps. Im Stich gelassen von den USA suchen Kurdenvertreter nun Hilfe beim syrischen Regime. Zwar gab es immer wieder Spannungen zwischen Präsident Bashar al-Assad und der Führung von YPG und PYD. Zugleich schien aber über längere Zeit ein militärisches Stillhalteabkommen zu existieren. Nun könnte Assad auch im Norden Syriens seine Macht konsolidieren – sei es auf Einladung der Kurden, sei es durch einen Vorstoß im Zusammenspiel mit der Türkei. Für die dann von zwei Seiten bedrängte Selbstverwaltung in Nordsyrien würde nur noch wenig Raum bleiben.



Trumps Aussage, die USA könnten nicht andauernd „Weltpolizist“ spielen, ist legitim. Doch in Syrien sollte er sich nicht so einfach aus der Affäre ziehen. Die USA können nicht plötzlich so tun, als ginge sie die verheerende Lage dort nichts mehr an, und allen anderen das Feld überlassen. Das Potenzial für neue blutige Konflikte in dem schwer gebeutelten Land ist groß – ob zwischen Israel und dem Iran oder nun zwischen der Türkei und den kurdischen Kräften. In Kobane, wo vor vier Jahren noch kurdische Einheiten und die USA Seite an Seite gegen den IS gekämpft haben, droht ein neuer Waffengang. Und Washington sollte ihn verhindern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2018)