Eine Jobbörse allein kann keine sinnvolle Migrationspolitik ersetzen

Weit mehr als 1000 Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte sind gestern zu einer von der Regierung initiierten Jobbörse gekommen. Deutlich mehr, als eingeladen waren. Das ist großartig. Jede/r Einzelne, der/dem hier ein Job vermittelt werden kann, ist ein Gewinn für die Gesellschaft und eine Entlastung für das durch die unkontrollierte Asylmigration der Jahre 2015/16 doch stark unter Druck gekommene Sozialsystem.

Bravo! Wir brauchen noch viel mehr solcher Initiativen. Weitere Jobbörsen in den Bundesländern sind ja schon angekündigt. Die Euphorie, die bei der Gelegenheit von den Initiatoren – Regierung, Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer – verbreitet wurde, ist aber, gelinde gesagt, leicht übertrieben.

Was sich da gestern – eingeladen oder aus Eigeninitiative – bei der Jobbörse umgesehen hat, ist ja die positivste aller positiven Auslesen aus der Migrationswelle von 2015/16: Motivierte junge Leute mit Qualifikationen, die unbedingt auf eigenen Beinen stehen wollen. Und die in kurzer Zeit die Landessprache auf einem Niveau gelernt haben, das eine Beteiligung am Arbeitsmarkt problemlos ermöglicht. Kurz: Leute, die bald wohl auch ganz ohne Schub brauchbare Arbeitsplätze gefunden hätten beziehungsweise die bisher bei Bewerbungen nur an in Personalabteilungen vorhandenen Vorurteilen gegen die Einstellung von Migranten – berechtigt oder nicht – gescheitert sind.

Mit solchen Menschen, da hat der Generalsekretär der Industriellenvereinigung recht, lässt sich der Kampf gegen die Fachkräftelücke ganz vorzüglich aufnehmen. Da muss man auch nicht mehr Unsummen in „Integration“ investieren: Wer so agiert, kommt über kurz oder lang ganz von selbst in der Mitte der Gesellschaft an.

Allerdings reden wir hier von einer krassen Minderheit: Allein in Wien beziehen bereits 47.000Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte Mindestsicherung, 32.000 davon finden sich in der Kartei des AMS. Und deren Anzahl steigt, weil die große Migrationswelle asyltechnisch noch lang nicht abgehandelt ist.

Wenigstens den größeren Teil davon langfristig dauerhaft in Beschäftigung zu bringen bedeutet, in sehr harten Brettern zu bohren, wie internationale Beispiele zeigen. Das relativiert den Wirtschaftsjubel über das Schließen der Facharbeiterlücke doch ein wenig: Menschen in großer Zahl unkontrolliert ins Land zu lassen, sich die Qualifiziertesten herauszupicken und einen beträchtlichen Rest der Allgemeinheit zur Alimentation zu überlassen ist keine Form sinnvoller Migrationspolitik. Und um eine solche sollte es in einem Einwanderungsland wie Österreich (ein Migrantenanteil von aktuell 24 Prozent an der Bevölkerung lässt wohl keine andere Etikettierung zu) eigentlich gehen.



Es wird jetzt politisch also um wesentlich mehr gehen als um ein paar Jobbörsen. Wir werden sehr große Anstrengungen benötigen, um jene, die schon da sind und realistischerweise nicht mehr gehen werden, zu integrieren. Da sind viele, unter anderem das AMS, auf einem guten Weg, aber es wird noch sehr hart. Noch immer regelmäßig aufpoppende Pippi-Langstrumpf-„Studien“ („Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“) aus dem universitären Bereich, die der jüngsten Migration auf Basis nicht hinterfragter Selbstauskünfte überdurchschnittliche Bildungsniveaus bescheinigen, sind da übrigens wenig hilfreich.

Und wir werden endlich, was immer noch nicht ausreichend geschieht, Asyl und Migration wieder trennen müssen. Und zu dem machen, was sie sind: Bei Asyl geht es um temporären (!) Schutz vor nachgewiesener Verfolgung, bei Migration auf allen Qualifikationsstufen um den „War for Talents“: den Versuch, möglichst hochqualifizierte Zuwanderung ins Land zu bekommen.

Zu beiden Punkten wird derzeit viel geredet, aber wenig getan – das ist in Europa, wo Heuchelei oft als Humanität verkauft wird, auch nicht sehr populär.

Allerdings wird unsere Zukunft als hochindustrialisiertes Land nicht unwesentlich davon abhängen, wie wir das auf die Reihe kriegen. Da kann man schon mehr Druck verlangen.

E-Mails an: josef.urschitz@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2019)