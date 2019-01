Wundern wir uns, was auch alles möglich ist

Die Paarung widerspricht dem Klischee der mächtigen alten weißen Männer. Donald Trump und Alexander Van der Bellen wurden fast zeitgleich als Präsidenten angelobt, politisch und wohl auch menschlich unterscheidet sie aber so ziemlich alles. Über Trump war und ist oft und verdienterweise selten freundlich geschrieben worden, über Alexander Van der Bellen seit seiner Wahl wenig bis nichts. Er scheint ein unauffälliges Durchschnittsbundespräsidentenleben zu führen, das von braven Staatsbesuchen und schwierigen Gesprächen mit noch schwierigeren Politikern wie Herbert Kickl ab und zu unterbrochen wird.

Der meist freundliche Altprofessor scheint auch in den Umfragen nicht gerade der politische Star zu sein. Er liegt im Vertrauensindex hinter den Werten seines Amtsvorgängers, Heinz Fischer, der es bis auf 79 Punkte Zustimmung geschafft hat. Kanzler Sebastian Kurz führt derzeit mit 25 Punkten, Van der Bellen kommt auf „nur“ 16. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber legt den Verdacht nahe, dass es Van der Bellen bisher nicht gelungen ist, zum überparteilichen Lieblingspräsidenten zu werden.

Das ist ihm aber vermutlich egal. Erstens kümmert er sich nicht um Umfragen, zweitens giert er nicht nach Applaus und Schulterklopfen. Viele Wähler von Norbert Hofer kann und wird Van der Bellen nie erreichen, zu stark wirkt die Polarisierung der Wahlkämpfe nach. Für nicht wenige bleibt Van der Bellen, was er nicht ist: ein gefährlicher Marxist, der mit seinen ewigen Studenten und Grünen womöglich nicht nur Zigaretten geraucht hat.

Eigentlich schade. Van der Bellen macht einen ganz guten Job. Selbst nennt er sein Verhältnis mit dem ihm eigenen Understatement „komplizierter“ als zwischen einstigen Regierungen und Präsidenten. „Kompliziert“ ist untertrieben, er hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass er eine FPÖ-Regierungsbeteiligung gern verhindert hätte. Die Wähler sahen das anders, gaben FPÖ und ÖVP eine breite Mehrheit, Van der Bellen gelobte sie an – nicht ohne Hinweis, dass die Übernahme sensibler Ressorts wie des Innenministeriums durch die FPÖ schwierig werden könnte. Er sollte recht behalten.

Van der Bellen folgte aber nicht den völlig überzogenen Erwartungen vieler seiner Anhänger links der Mitte. Er ging nicht täglich in den Nahkampf mit der türkis-blauen Regierung, ließ nicht täglich Minister zu sich vorladen. Er verspielt nicht sofort seine Autorität durch inflationäre Hysterie, wie wir sie im Umgang mit Türkis-Blau erleben. Das ermöglicht es ihm, auch mit Mahnungen und Kritik, wie zuletzt bei Kickl, gehört und ernst genommen zu werden. Das ist mehr, als Thomas Klestil über sich hätte gesagt haben können. Van der Bellen hat auch seinen Humor und seine an Schlendrian erinnernde Nonchalance nicht verloren. Da arbeitet ein Mensch in der Hofburg, kein Überflieger.

Auch eine Politikerin anderen Formats und anderer Herkunft hat zuletzt gezeigt, dass man nicht immer nur sagen muss, was die überwiegende Mehrheit hören will. Claudia Gamon, Spitzenkandidatin der Neos für die EU-Wahl, hat die Wahrheit gesagt. In einem nicht unbedingt perfekten „ZiB 2“-Auftritt stellte sie die Neutralität infrage und warb für die Schaffung der gemeinsamen EU-Armee, wie sie übrigens schon oft angekündigt war und nie realisiert wurde. Nur wenn die EU eine militärische Größe wird, wird die Union sicherheitspolitisch ernst genommen.

Vor allem hat Gamon recht, dass die Neutralität offiziell vom Tisch muss. In Wahrheit ist das ohnehin längst so, Österreich verwechselt Neutralität mit Rosinenpicken. Das lässt sich etwa an Russland festmachen: Trotz Neutralität beteiligen wir uns an den Sanktionen wegen des Ukraine-Konflikts, nach einiger Zeit beginnen Regierungspolitiker, diese ungeniert infrage zu stellen, und werfen sich Russland an die Brust. Das ist nicht immerwährende Neutralität, sondern immerwährende Peinlichkeit.

Vielleicht sind Van der Bellen und Gamon ja prinzipiell froh, dass sie wenig bis nichts miteinander gemein haben. Sie positionieren sich jedenfalls im grauen Bereich, in dem die Differenzierung gepflegt wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)