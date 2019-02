Was Heinz-Christian Strache darf, sollen auch alle anderen dürfen

Es ist nicht unbedingt die diplomatischste Variante, via ORF-„Pressestunde“ einen Plan zu verkünden, der in dieser Form mit niemandem abgesprochen ist – weder mit dem Koalitionspartner noch mit den Wirtschaftsvertretern. Aber Beate Hartinger-Klein setzt im Zweifel immer lieber auf den Überraschungseffekt. Also sprach die Sozialministerin: Noch in diesem Jahr soll es einen Rechtsanspruch auf einen Papamonat geben. Mit der ÖVP sei das auch so besprochen, sagt Hartinger-Klein von der FPÖ.

Es reichte ein kurzer Anruf in der Lichtenfelsgasse, um festzustellen: Ist es nicht. Die Volkspartei will über diesen Vorschlag erst noch Gespräche führen. In der Vergangenheit war sie vehement dagegen. Daher wurde bei der jüngsten Kindergeldreform im Jahr 2017 auch dieser Kompromiss getroffen: Einen Anspruch auf die sogenannte Familienzeit haben nur Väter im öffentlichen Dienst. In der Privatwirtschaft muss das Unternehmen zustimmen. Auch bei der Wirtschaftskammer hat Hartinger-Klein ihre Idee nicht angekündigt. Es könnte also noch dauern, bis es zu einer Einigung kommt. Sollte es denn überhaupt jemals so weit sein.

Aber Hartinger-Klein hat eine Debatte angestoßen, bei der man einwerfen möchte: ein Papamonat für alle, die es wollen – warum eigentlich nicht? Wenn Vizekanzler Heinz-Christian Strache vier Wochen nach der Geburt seines Sohnes zu Hause zu bleibt, sollte das nicht allen anderen Vätern auch ermöglicht werden?

Die Wirtschaftskammer hat einige Argumente, mit denen sie die Frage verneint: Es gebe ja schon viele Möglichkeiten, die Vätern offenstehen, heißt es. Laut Kollektivvertrag gebe es bei der Geburt freie Tage, Männer könnten auch Urlaub nehmen oder in Karenz gehen. Bei größeren Unternehmen dürfte ein Papamonat ohnehin kein Problem sein. Der Kammer seien zumindest keine Fälle bekannt, in denen eine Anfrage abgelehnt wurde. Die eigentliche Sorge: Für kleine und mittlere Betriebe könnte ein Rechtsanspruch zum Problem werden. Sie bräuchten dringend das ausgebildete Personal. Und was, wenn es nur einen Koch im Betrieb gibt und er für diese Zeit fehlt?

Es stellt sich die Gegenfrage: Was, wenn es eine Köchin ist? Frauen würden meist längere Zeit zu Hause bleiben, wird in der Wirtschaftskammer argumentiert. Eine Vertretung zu engagieren würde sich eher lohnen. Für vier Wochen zahle sich das hingegen nicht wirklich aus. Dass noch immer der Großteil der Frauen nach der Geburt die Kinderbetreuung übernimmt – ob freiwillig oder nicht –, darf aber kein Argument dafür sein, Männern diese nur kurze Zeit bei ihrem Kind zu verweigern. Und überhaupt: Wenn bisher ohnehin keine Anfrage von Unternehmen abgelehnt wurde, kann auch gleich ein Rechtsanspruch beschlossen werden. Für die wenigen, die womöglich Sorge haben, überhaupt erst einen Papamonat zu beantragen.

Die Politik muss sich die Sorgen der Wirtschaft anhören. Der Staat kann nicht über jene hinwegentscheiden, die für die Jobs der Eltern überhaupt erst gesorgt haben. Möglicherweise findet sich als erster Schritt ein Kompromiss, beispielsweise ein Rechtsanspruch ab einer gewissen Betriebsgröße.

Am Ende muss die Regierung aber konsequent sein, wenn es um ihre politischen Forderungen geht: Wer Wahlfreiheit fordert, muss sie auch ermöglichen. Egal, wie Eltern sich die Kinderbetreuung aufteilen möchten. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) möchte gerne die Väterbeteiligung erhöhen. Ein Papamonat ist ein kleiner Schritt in diese Richtung: Diese Familienzeit kostet die Betriebe nichts, die Eltern erhalten dafür 700 Euro. Geht der Vater im Anschluss in Karenz, wird der Betrag vom Kindergeld abgezogen. Für viele Familien ist dieses Modell ohnehin nicht attraktiv. Den Vätern, die sich diese Auszeit nehmen wollen, sollte man es aber ermöglichen. So, wie es auch beim Vizekanzler der Fall war.

Er hat übrigens auch keinen Rechtsanspruch – konnte sich aber in der Regierung eine vierwöchige Auszeit ausverhandeln und spendete das Gehalt. In der Privatwirtschaft wäre das wohl nicht so einfach gegangen.

